Presidente interina da Venezuela desembarca na Holanda para debate sobre Essequibo

Reuters - A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, chegou à Holanda para uma audiência na Corte Internacional de Justiça sobre a região de Essequibo, de acordo com um comunicado à imprensa do gabinete presidencial.

Rodríguez liderará uma equipe da Venezuela que participará de uma audiência na segunda-feira no principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas sobre uma disputa centenária entre a Venezuela e sua vizinha Guiana, centrada em torno de uma região rica em petróleo, disse o comunicado à imprensa.

A Guiana levou a disputa à corte em 2018.

O julgamento final do caso está a meses de distância. As decisões são vinculativas e sem apelação, mas o tribunal não tem como aplicá-las por si só, em vez disso, depende do Conselho de Segurança da ONU.

Essa é a primeira viagem de Rodríguez à Europa desde que ela assumiu o poder depois que os Estados Unidos capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma operação militar em janeiro.

Anteriormente, Rodríguez enfrentou uma proibição de viagem da União Europeia, que a acusou e outras autoridades de minar a democracia na Venezuela.

(Reportagem de Leila Miller; reportagem adicional de Stephanie van den Berg)