PT pede respeito à soberania da Venezuela em nota

247 - O PT divulgou nesta segunda-feira (1) uma nota de sua Secretaria de Relações Internacionais em que critica a pressão militar dos Estados Unidos na região do mar do Caribe, que tem como alvo principal a Venezuela.

No documento, o partido defende o respeito às regras do direito internacional e à soberania da Venezuela. O PT também rechaça qualquer tipo de ação violenta contra a Venezuela e pede a resolução das disputas por vias diplomáticas.

"O Partido dos Trabalhadores defende que toda iniciativa que eleve o risco de conflito armado na região deve ser imediatamente substituída por esforços de entendimento político, diálogo diplomático e cooperação internacional. A América Latina deve ser mantida como uma zona de paz. Assim, reiteramos que o PT tem como princípio de política externa a soberania dos povos, a solução pacífica das controvérsias e o respeito ao direito internacional como caminhos indispensáveis para a preservação da paz no continente", diz o documento. Leia a íntegra:

O Partido dos Trabalhadores (PT) acompanha com preocupação a escalada de tensão dos Estados Unidos da América contra a República Bolivariana da Venezuela desde o início de setembro, marcada por declarações públicas, ações unilaterais e movimentações militares capazes de produzir graves repercussões para a estabilidade regional.

O PT ressalta que a América Latina deve permanecer como zona de paz, diálogo e cooperação — princípios fundadores da política externa brasileira e plenamente compartilhados pelo Partido. O diálogo entre os presidentes dos EUA e da Venezuela deve prevalecer para que a via diplomática seja possível na resolução pacífica de conflitos.

Recentemente, o presidente dos Estados Unidos declarou, em suas redes sociais, que “o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela” estaria “totalmente fechado” para companhias aéreas, pilotos e quaisquer aeronaves. A afirmação — que busca aplicar extraterritorialmente uma jurisdição norte-americana sobre o espaço aéreo da Venezuela — acendeu alertas sobre a possibilidade de operações militares unilaterais no território venezuelano, em contrariedade ao direito internacional e ao princípio da soberania dos Estados.

As tensões recentes se intensificaram após a decisão do governo dos Estados Unidos de associar o presidente Nicolás Maduro ao chamado “Cartel de los Soles”, enquadrando-o como “organização terrorista estrangeira” sem que tenha sido apresentada nenhuma evidência à comunidade internacional — medida que cria precedentes sensíveis para eventuais ações externas sob o argumento do combate ao “narcoterrorismo”.

Destacamos, por outro lado, a importância de manter e fortalecer as vias diplomáticas de diálogo entre os governos de Caracas e Washington. A recente conversa entre os presidentes Maduro e Trump demonstra que, mesmo em contextos adversos, a negociação é possível e desejável. A política externa brasileira sempre sustentou a solução pacífica das controvérsias, a não intervenção e o respeito à soberania como fundamentos da convivência internacional — princípios aos quais o PT se mantém plenamente alinhado.

O Partido dos Trabalhadores defende que toda iniciativa que eleve o risco de conflito armado na região deve ser imediatamente substituída por esforços de entendimento político, diálogo diplomático e cooperação internacional. A América Latina deve ser mantida como uma zona de paz. Assim, reiteramos que o PT tem como princípio de política externa a soberania dos povos, a solução pacífica das controvérsias e o respeito ao direito internacional como caminhos indispensáveis para a preservação da paz no continente.

Brasília, 30 de novembro de 2025

Secretaria de Relações Internacionais — Partido dos Trabalhadores (PT)