República Dominicana permitirá que EUA usem bases para ofensiva no mar do Caribe

247 - A República Dominicana permitirá que os Estados Unidos utilizem áreas restritas da Base Aérea de San Isidro e do Aeroporto Internacional Las Américas para "ações de combate ao tráfico de drogas", afirmou na quarta-feira (26) o presidente, Luis Abinader. A reportagem é da agência Xinhua:

Abinader anunciou a medida após uma reunião com o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, que visitou o país. “Concordamos com os Estados Unidos em ampliar temporariamente a cooperação para reforçar a vigilância aérea e marítima contra o tráfico de drogas. Essas ações são respaldadas por nossas leis e pelos acordos vigentes”, enfatizou Abinader.

Hegseth declarou que o acordo representa uma grande colaboração e um esforço conjunto entre os dois países contra o narcotráfico e o narcoterrorismo, classificando-o como um modelo para a região. A visita de Hegseth ocorre em meio ao aumento do deslocamento militar dos EUA no Caribe como parte de sua chamada estratégia de combate ao tráfico de drogas.