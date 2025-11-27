TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      República Dominicana permitirá que EUA usem bases para ofensiva no mar do Caribe

      Decisão surge em meio ao aumento do deslocamento militar dos EUA no Caribe

      Helicóptero UH-1Y Venom do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA decola do navio da Marinha dos EUA no Mar do Caribe - 17 de novembro de 2025 (Foto: Sargento Nathan Mitchell/Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA/Divulgação via REUTERS)

      247 - A República Dominicana permitirá que os Estados Unidos utilizem áreas restritas da Base Aérea de San Isidro e do Aeroporto Internacional Las Américas para "ações de combate ao tráfico de drogas", afirmou na quarta-feira (26) o presidente, Luis Abinader. A reportagem é da agência Xinhua

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Abinader anunciou a medida após uma reunião com o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, que visitou o país. “Concordamos com os Estados Unidos em ampliar temporariamente a cooperação para reforçar a vigilância aérea e marítima contra o tráfico de drogas. Essas ações são respaldadas por nossas leis e pelos acordos vigentes”, enfatizou Abinader.

      Hegseth declarou que o acordo representa uma grande colaboração e um esforço conjunto entre os dois países contra o narcotráfico e o narcoterrorismo, classificando-o como um modelo para a região. A visita de Hegseth ocorre em meio ao aumento do deslocamento militar dos EUA no Caribe como parte de sua chamada estratégia de combate ao tráfico de drogas. 

      Artigos Relacionados

      Tags