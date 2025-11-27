Secretário da guerra dos EUA ameaça com mais assassinatos no Caribe: "vamos te matar"

247 - O secretário de Guerra dos Estados Unidos (EUA), Pete Hegseth, reiterou na quarta-feira (26) que seu governo irá “perseguir” e “eliminar” supostos “narcoterroristas”, alegando que a administração que representa tem “todo o direito do mundo”. As informações são do canal Alma Plus TV.

Segundo diversos meios de comunicação—em um discurso claramente distante do direito internacional e dos princípios da Carta das Nações Unidas—, o funcionário declarou: “Vamos perseguir os narcoterroristas. Não ficaremos de braços cruzados, nossas fronteiras estarão protegidas, seja na República Dominicana ou nos Estados Unidos, e esperamos trabalhar com nossos parceiros para isso”.

“Se você é um narcoterrorista que quer trazer drogas para os Estados Unidos, vamos encontrá-lo (…) e vamos eliminá-lo, porque temos todo o direito do mundo. Temos muitos advogados e analistas de inteligência, e sabemos exatamente, em Washington, quem estamos mirando. Se você está envolvido nesse tipo de conduta, vamos te matar”, acrescentou.

O secretário de Guerra esteve em Santo Domingo, República Dominicana, de onde informou que teve “algumas reuniões muito produtivas com o presidente [Luis Abinader] e o ministro da Defesa (dominicano)”, centradas —segundo ele— “na luta contra os cartéis”.