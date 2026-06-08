Roberto Sánchez ultrapassa Keiko Fujimori com 94% das urnas apuradas no Peru

247 - O candidato de esquerda Roberto Sánchez passou à frente de Keiko Fujimori na contagem de votos da eleição presidencial do Peru, em uma disputa marcada pelo equilíbrio entre os dois concorrentes. Os números mais recentes da apuração mostram uma virada no cenário eleitoral após a conservadora liderar nas primeiras horas da contagem.

De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil nesta segunda-feira (8), com aproximadamente 94% das urnas apuradas, Sánchez registrava 8.790.560 votos, enquanto Fujimori aparecia com 8.787.628 votos, uma diferença de pouco mais de 2,9 mil votos entre os candidatos.

A mudança na liderança ocorreu após Keiko Fujimori iniciar a apuração à frente do adversário. No entanto, ao longo da contabilização dos votos, Roberto Sánchez reduziu a vantagem da candidata conservadora e conseguiu assumir a primeira colocação.

O resultado parcial evidencia o alto grau de competitividade da eleição presidencial peruana, com os dois postulantes separados por uma margem extremamente estreita. A expectativa agora se concentra na conclusão da apuração e na confirmação dos números finais pelas autoridades eleitorais do país.

Roberto Sánchez e Keiko Fujimori são os protagonistas da disputa presidencial no Peru e seguem mobilizando a atenção do eleitorado diante de uma das eleições mais equilibradas dos últimos anos no país.