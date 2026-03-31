Rússia celebra chegada de embarcação com 730 mil barris de petróleo à Cuba

247 - A chegada de um navio russo com cerca de 730 mil barris de petróleo a Cuba ocorre em meio à crise energética que atinge a ilha, marcada por apagões frequentes e escassez de combustível. O envio representa uma tentativa de aliviar a situação crítica enfrentada pelo país caribenho. Segundo a agência AFP, o governo russo comemorou a chegada do combustível à ilha em meio ao cenário de restrições energéticas impostas pelos Estados Unidos. Moscou, aliada histórica de Havana, também criticou a atuação dos EUA no bloqueio ao fornecimento de combustível.

Apoio russo e críticas ao bloqueio

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia considera fundamental apoiar Cuba diante das dificuldades. “A Rússia considera seu dever dar um passo à frente e prestar a ajuda necessária aos nossos amigos cubanos”, declarou.

A chegada do petróleo ocorre após meses de agravamento da crise energética, intensificada pela interrupção do fornecimento vindo da Venezuela, tradicional parceira da ilha. A escassez levou à elevação dos preços e à intensificação dos cortes de energia.

Crise energética e impactos na ilha

Sem seu principal fornecedor, Cuba passou a enfrentar dificuldades para manter serviços básicos, com apagões diários e instabilidade no abastecimento. O envio russo é o primeiro carregamento significativo desde o início do ano, sinalizando uma tentativa de mitigar os efeitos da crise.

Analistas apontam que, embora o fornecimento represente um alívio momentâneo, ele não resolve os desafios estruturais enfrentados pelo sistema energético cubano.

Reação dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o envio e afirmou não ver problema na operação. “Cuba está acabada, tem um regime ruim, dirigentes muito ruins e corruptos e, consigam ou não um navio de petróleo, não vai importar”, disse à imprensa. Apesar da declaração, o contexto geopolítico permanece tenso, com os Estados Unidos mantendo restrições que impactam diretamente o abastecimento energético da ilha.