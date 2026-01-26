Sheinbaum agradece ao Brasil por proteger embaixada do México no Peru

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira (26) que o Brasil assumiu a proteção das instalações da embaixada mexicana no Peru após o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. Segundo ela, a medida segue normas internacionais e garante a integridade da missão diplomática mexicana no território peruano.

Durante coletiva de imprensa, Sheinbaum confirmou ainda que a ex-primeira-ministra do Peru, Betssy Chávez, permanece nas dependências da embaixada do México, aguardando que o governo liderado por José Jerí conceda o salvo-conduto necessário para que ela possa deixar o país.

“Agradecemos ao governo do Brasil por ter aceitado resguardar as instalações. Assim, tudo o que está na embaixada é protegido, seguindo os protocolos internacionais para esse tipo de situação”, afirmou a presidente mexicana.

Sheinbaum explicou que a decisão do Peru de romper relações diplomáticas levou à aplicação automática de mecanismos previstos no direito internacional, que determinam que um terceiro país assuma a proteção da missão diplomática afetada. Segundo ela, essa responsabilidade é exercida por um país amigo, sem qualquer envolvimento em funções consulares ou econômicas.

No início do mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve uma conversa telefônica com Claudia Sheinbaum para tratar de temas regionais, incluindo a situação da Venezuela. Na ocasião, ambos condenaram ações consideradas ofensivas à soberania venezuelana e rejeitaram a retomada de uma lógica internacional baseada na divisão do mundo em zonas de influência.

Os dois líderes também reafirmaram o compromisso com o multilateralismo, o respeito ao direito internacional e a defesa do livre-comércio. Lula e Sheinbaum manifestaram ainda disposição para manter a cooperação com países da América do Sul, com foco na promoção da paz, do diálogo político e da estabilidade regional.