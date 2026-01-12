Líderes globais procuram Lula para tratar da Venezuela

247 - Diversos líderes da Europa e da América Latina procuraram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conversar por telefone sobre a posição do Brasil diante da situação política na Venezuela, após o sequestro do presidente Nicolás Maduro por forças militares dos Estados Unidos. A movimentação diplomática deve intensificar a agenda do presidente brasileiro ao longo desta semana, com contatos de alto nível previstos com chefes de Estado e de governo.

Segundo a CNN Brasil, entre os líderes que solicitaram conversa estão o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ambos com expectativa de contato direto com Lula nos próximos dias.

Agenda diplomática intensa no Planalto

A sequência de telefonemas dá continuidade a uma série de contatos mantidos por Lula desde os primeiros desdobramentos da crise venezuelana. No sábado (3), dia em que os Estados Unidos atacaram a Venezuela e sequestraram Nicolás Maduro, o presidente brasileiro conversou com Delcy Rodríguez, que assumiu interinamente a presidência da Venezuela.

Durante a semana seguinte, Lula também manteve diálogos com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, além dos primeiros-ministros Pedro Sánchez, da Espanha, e Mark Carney, do Canadá.

Contatos diretos após sequestro de Maduro

O movimento diplomático se estendeu ao Itamaraty. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu ligações de diversos chanceleres e autoridades estrangeiras. Entre os contatos, estiveram o ministro venezuelano das Relações Exteriores, Yván Gil, além de representantes do México, da Colômbia, da França, da África do Sul, da Espanha, do Irã, do Uruguai, do Canadá, da Noruega, da Holanda e da União Europeia.

De acordo com fontes do Planalto e do Ministério das Relações Exteriores, a maior parte dos pedidos de diálogo partiu de países europeus e latino-americanos interessados em compreender a visão brasileira antes de definir suas próprias posições sobre o cenário venezuelano, especialmente após os ataques dos Estados Unidos.

Brasil como referência internacional

Segundo essas mesmas fontes, o Brasil é visto como uma referência internacional e como um ator que atuou para evitar uma escalada bélica na região. A procura por Lula também se explica pela percepção de que o presidente mantém interlocução tanto com o governo de Delcy Rodríguez quanto com Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, o que reforça o papel do país como mediador em um momento de elevada tensão política e diplomática.