Trump afirma-se “presidente interino da Venezuela” em postagem nas redes sociais

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste domingo (11) nas suas redes sociais uma imagem que o apresenta como “presidente interino da Venezuela”, afirmando estar no cargo desde janeiro de 2026.

A postagem foi feita no Truth Social e mostra um layout semelhante ao de uma ficha biográfica — incluindo foto oficial, datas e a indicação de que Trump exerce o cargo de presidente interino da Venezuela, em uma clara provocação simbólica sem respaldo oficial.

A repercussão internacional dessa postura digital se alinha a um cenário de instabilidade política prolongada na Venezuela, onde a legitimidade de lideranças e comandos continua sendo disputada em diversas frentes.