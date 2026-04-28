Sheinbaum defende soberania do México ao rebater declaração de Trump

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, reagiu nesta terça-feira (28) a declarações atribuídas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O mandatário estadunidense teria afirmado que os EUA seriam "a única esperança" do México. As informações são da RT Brasil.

Durante pronunciamento no Palácio Nacional, na Cidade do México, Sheinbaum reforçou que a soberania do país "emana do povo" e rejeitou qualquer interferência externa nas decisões mexicanas. "O único que manda no México é um só, e é o povo, ninguém mais, e muito menos ordens vindas do exterior", afirmou a presidente durante coletiva de imprensa.

Sheinbaum também comentou o tom das declarações atribuídas a Trump e destacou a importância da relação bilateral baseada em respeito mútuo. "Bom, já sabemos como o presidente Trump se pronuncia às vezes. Nós sabemos que a esperança do México está em seu povo; e, de seus governos, em estar sempre próximos do povo", disse.

Cooperação em condições de igualdade

A presidente acrescentou que a cooperação entre os dois países deve ocorrer em condições de igualdade. "Então, colaboramos, nos coordenamos, cooperamos, mas, como disse ontem: em uma relação de iguais, de respeito", afirmou.

O episódio ocorre em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre México e Estados Unidos após a revelação de que agentes da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) teriam participado de uma operação em território mexicano, sem autorização do governo local.

Operação da CIA e crise diplomática

O caso ganhou repercussão após a morte de dois agentes em um acidente de trânsito no estado de Chihuahua, durante a operação. O episódio provocou atritos diplomáticos e abriu nova crise entre os dois países.

Na quarta-feira (22), durante entrevista com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, a apresentadora da Fox News, Martha MacCallum, citou a declaração atribuída a Trump de que "o México está perdido e os Estados Unidos são a única esperança do México".

Na ocasião, Leavitt afirmou que Sheinbaum deveria demonstrar mais "compaixão" pelos agentes mortos na operação. Apesar da pressão política, a presidente mexicana já havia expressado condolências pelo ocorrido, que aprofundou as tensões bilaterais. O caso também levou à renúncia do procurador-geral do estado de Chihuahua, César Jáuregui, na segunda-feira (27).