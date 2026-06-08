Sheinbaum diz que México é alvo de ofensiva midiática dos EUA

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira (8) que parte da imprensa dos Estados Unidos tem promovido uma campanha de críticas contra seu governo e contra a gestão do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador. Segundo a RT Brasil, as declarações foram feitas durante uma coletiva de imprensa.

Sheinbaum apontou que veículos de comunicação estadunidenses vêm publicando reportagens com conteúdo que, na avaliação do governo mexicano, contribuem para construir narrativas negativas sobre o país. Ela citou nominalmente os jornais The New York Times e Los Angeles Times.

A presidente mencionou uma reportagem publicada pelo The New York Times em 2025 que mostrava um suposto laboratório de fentanil em território mexicano. Também se referiu a uma matéria do Los Angeles Times que afirmava que os governadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, e de Sonora, Alfonso Durazo, teriam perdido seus vistos para os Estados Unidos por suposta ligação com cartéis de drogas, recebendo apenas uma autorização especial para entrar no país.

De acordo com Sheinbaum, essa informação foi posteriormente desmentida por autoridades estadunidenses. A mandatária ressaltou o esclarecimento feito pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) sobre a reportagem do Los Angeles Times. "Agora muitos têm o objetivo de construir uma narrativa de que o governo dos Estados Unidos está perseguindo governadores", afirmou.

Estratégia política

Durante a coletiva, Sheinbaum declarou acreditar que novas publicações semelhantes continuarão ocorrendo. Segundo ela, tais iniciativas seriam impulsionadas por setores da extrema direita dos Estados Unidos em articulação com grupos da extrema direita mexicana.

"Acredito que isso vai continuar, essas notícias falsas ou essas tentativas, para que não haja uma boa relação (entre os dois países), por parte da extrema direita dos Estados Unidos, que se une à extrema direita no México", disse.

A presidente ressaltou que suas críticas não são direcionadas ao governo dos Estados Unidos nem ao presidente Donald Trump, mas a determinados grupos políticos e setores da sociedade estadunidense.

A chefe de Estado afirmou que o governo mexicano mantém elevado apoio popular e atribuiu essa condição à comunicação constante com a população. "A diferença é que, no México, a situação é distinta da de outros países. Aqui, o governo tem muito apoio da população. Nossa força vem da comunicação permanente, da verdade e do que o governo representa para as pessoas", declarou.