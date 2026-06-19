Sheinbaum elogia mudanças econômicas de Cuba e incentiva investimentos na ilha

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta sexta-feira (19) que as transformações econômicas aprovadas por Cuba representam uma mudança significativa para o país. A mandatária também manifestou apoio a empresários mexicanos interessados em investir na ilha. As informações são da RT Brasil.

Durante entrevista coletiva, Sheinbaum comentou as medidas aprovadas pela Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba e ressaltou que a abertura econômica foi uma decisão tomada pelos próprios cubanos com o objetivo de ampliar os investimentos no país.

"É uma mudança importante, uma decisão tomada pelos cubanos de abrir sua economia. Eles estão fazendo isso para atrair investimentos, inclusive convocando cubanos que deixaram a ilha há muito tempo para investir em Cuba", declarou.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de ampliação dos investimentos mexicanos em território cubano, a presidente afirmou que a decisão cabe às empresas interessadas. Ela também destacou a atuação do governo cubano diante do atual cenário econômico.

"É importante reconhecer o que o governo de Cuba está fazendo junto com seu povo. Empresários que queiram investir em Cuba podem procurar a chancelaria ou a Secretaria de Relações Exteriores caso desejem um contato especial", acrescentou.

Pacote de reformas

Na quinta-feira (18), a Assembleia Nacional do Poder Popular aprovou um conjunto de transformações econômicas e sociais em meio ao endurecimento das medidas impostas pelos Estados Unidos contra a ilha.

O pacote reúne 176 ações, incluindo mudanças no setor empresarial, ampliação da participação do capital privado nacional e estrangeiro, modernização do sistema bancário e ajustes voltados à harmonização dos sistemas cambial, tributário e de preços.

As medidas também contemplam uma abordagem técnica para a dolarização parcial da economia, a descentralização territorial e a reorganização da administração central do Estado.

Pressão dos Estados Unidos

As reformas ocorrem em um contexto de manutenção do bloqueio econômico e comercial criminoso imposto pelos Estados Unidos a Cuba há mais de seis décadas.

A política foi intensificada a partir de janeiro de 2025, com o início do segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo estadunidense também elevou a pressão sobre Havana por meio de novas medidas coercitivas unilaterais.