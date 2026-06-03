Trump declara apoio a Abelardo De La Espriella, de extrema-direita, e aumenta tensão no segundo turno da Colômbia

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (2) apoio público ao candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, advogado de ultradireita que disputará o segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia contra o senador de esquerda Iván Cepeda.

A informação foi publicada pela CNN Brasil. A manifestação de Trump ocorre em um momento decisivo para a política colombiana, às vésperas da votação marcada para 21 de junho, e reforça a dimensão internacional de uma disputa marcada pela polarização, por acusações de fraude e pelo debate sobre o futuro das relações entre Bogotá e Washington.

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que o resultado da eleição colombiana terá impacto direto sobre a relação do país sul-americano com os Estados Unidos. "Os resultados desta eleição são muito importantes para o futuro da Colômbia e para sua relação com os Estados Unidos", disse o atual presidente dos EUA.

Trump também elogiou diretamente De La Espriella, classificando o candidato como um aliado político de perfil duro e conservador. O presidente norte-americano chamou o ultradireitista de "líder inteligente, forte e determinado".

Apoio “total e irrestrito”

Na mesma publicação, Donald Trump formalizou seu apoio ao candidato colombiano e utilizou tom enfático ao justificar a decisão. "Devido às suas enormes realizações na vida e ao seu apoio político pessoal, é uma honra conceder a Abelardo meu apoio total e irrestrito", afirmou.

A declaração representa um gesto político explícito de Trump em uma eleição estrangeira de alta relevância regional. A Colômbia é historicamente um dos principais aliados dos Estados Unidos na América Latina, e a disputa presidencial ocorre em meio a tensões políticas internas e divergências sobre o papel do país no cenário latino-americano.

De La Espriella chegou ao segundo turno após liderar a primeira etapa da eleição. Segundo os dados informados, o candidato de ultradireita conquistou 43,74% dos votos, abrindo vantagem de mais de 673 mil votos sobre Iván Cepeda, que obteve 40,90%.

Disputa contra Iván Cepeda

O segundo turno colocará frente a frente dois projetos políticos opostos. De um lado, Abelardo De La Espriella, que estruturou sua campanha para atrair o eleitorado conservador e confrontar o atual governo. De outro, Iván Cepeda, senador de esquerda que busca apoio para reverter a vantagem obtida pelo adversário no primeiro turno.

De La Espriella construiu sua imagem pública com forte retórica anticomunista. Segundo a CNN Brasil, ele afirma ser o maior inimigo do comunismo, já moveu processos contra jornalistas e também foi acusado de sexismo. Seu discurso tem sido voltado especialmente a setores conservadores e críticos ao governo do presidente colombiano Gustavo Petro.

A vantagem do candidato de ultradireita no primeiro turno intensificou o clima de tensão política. Gustavo Petro fez críticas ao resultado e levantou acusações de possível fraude. Observadores eleitorais internacionais, no entanto, afirmam que não houve irregularidades no pleito.

Petro questiona resultado, observadores negam irregularidades

As acusações de Gustavo Petro acrescentaram pressão ao processo eleitoral colombiano. O atual presidente questionou a lisura do resultado, apesar da avaliação de observadores internacionais de que não foram identificadas irregularidades na votação.

A posição de Petro contrasta com a leitura dos organismos de observação eleitoral e amplia a disputa política em torno da legitimidade do processo. A eleição, que já vinha sendo acompanhada com atenção por governos e analistas da região, ganhou ainda mais peso após a manifestação direta de Trump.

O apoio do presidente dos Estados Unidos a De La Espriella também ocorre em um ambiente regional marcado pela reorganização das forças políticas na América Latina. A Colômbia, governada atualmente por Gustavo Petro, tornou-se um dos principais espaços de disputa entre projetos progressistas e conservadores no continente.

Relação com os Estados Unidos entra no centro da campanha

Ao afirmar que a eleição é importante para o futuro da relação entre Colômbia e Estados Unidos, Trump colocou a política externa no centro da disputa. A mensagem sinaliza que uma eventual vitória de De La Espriella seria vista por Washington como favorável ao alinhamento político entre os dois países.

A fala também reforça a estratégia do candidato de ultradireita, que tenta se apresentar como alternativa ao governo Petro e como representante de uma agenda conservadora mais próxima dos Estados Unidos. A manifestação de Trump pode ter impacto sobre setores do eleitorado colombiano que valorizam a aliança histórica com Washington.

Ao mesmo tempo, a declaração tende a ser explorada por adversários de De La Espriella como sinal de interferência política externa em um processo eleitoral nacional. A presença de Trump no debate colombiano aumenta a temperatura da campanha e deve dominar parte da agenda até o segundo turno.

Segundo turno será em 21 de junho

A votação decisiva está marcada para 21 de junho. Até lá, De La Espriella tentará preservar a vantagem obtida no primeiro turno, enquanto Iván Cepeda buscará atrair votos de setores que não apoiaram nenhum dos dois candidatos na primeira etapa.

A eleição colombiana tornou-se uma das disputas políticas mais observadas da América Latina. O confronto envolve não apenas a sucessão presidencial, mas também o futuro da relação da Colômbia com os Estados Unidos, o legado do governo Gustavo Petro e o avanço da direita no continente.

Com o apoio público de Donald Trump, Abelardo De La Espriella ganha um reforço internacional de peso, mas também passa a carregar ainda mais claramente a marca de um alinhamento com a Casa Branca. O segundo turno, portanto, será decidido em meio a um ambiente de alta polarização interna e crescente pressão externa.