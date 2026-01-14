Trump diz que teve uma 'ótima conversa' com Delcy Rodríguez

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta quarta-feira (14) que manteve uma 'ótima conversa' com a presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. O relato saiu na agência RT.

A líder venezuelana assumiu a presidência do seu país depois que forças dos EUA sequestraram Nicolás Maduro, no último dia 2, e o transportavam para Nova York.

Além da questão petrolífera, os Estados Unidos desencadearam, no início do segundo semestre do ano passado, uma ofensiva que resultou em mais de 120 mortes, em 35 ações realizadas por forças norte-americanas contra embarcações supostamente ligadas ao tráfico de drogas.

A justificativa do combate ao narcotráfico tem sido utilizada pelo governo Trump para sustentar ações que afetam a soberania de países da América Latina. Mas, conforme líderes do campo progressista no continente, o objetivo dos EUA é enfraquecer as economias latino-americanas, de modo a favorecer os interesses estadunidenses.

Um ponto central para a interferência do governo Trump no território venezuelano é o petróleo. De acordo com número do site World Atlas, a Venezuela ficou em primeiro lugar entre os dez países com as maiores reservas de petróleo do mundo em 2024 (300,9 bilhões de barris), seguida por Arábia Saudita (266,5 bilhões de barris) e pelo Irã (208.6 bilhões).

Desde o dia 3 de janeiro, setores populares mantêm presença contínua nas ruas, reafirmando apoio ao governo liderado pela presidenta interina Delcy Rodríguez e rejeitando ações consideradas ameaças à soberania do país. Manifestações de solidariedade à Venezuela também foram registradas em diferentes países, com atos públicos em regiões da América Latina, da Europa, da Ásia e dos EUA.