      Delcy anuncia 406 libertações de prisioneiros e fala em 'abrir espaço para um novo momento político' na Venezuela

      "A mensagem é uma Venezuela que se abre a um novo momento político", disse a presidente encarregada da Venezuela

      A presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, em Caracas - 08/01/2026 (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

      247 - A presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou nesta quarta-feira (14) que o país conduz um processo de abertura política, iniciado sob o governo do presidente Nicolás Maduro, sequestrado pelos Estados Unidos na invasão a Caracas em 3 de janeiro.

      Rodríguez disse a jornalistas que as libertações, iniciadas em dezembro, não culminaram e o processo segue aberto. "Parâmetros foram atendidos, excluindo delitos como homicídios e narcotráfico. O objetivo é abrir espaço político", disse, ao anunciar que, desde então, 406 pessoas foram soltas, de acordo com a transmissão da teleSUR

      "A mensagem é uma Venezuela que se abre a um novo momento político, com respeito aos outros, e aos direitos humanos, sem mensagens de ódio e violência", disse. 

