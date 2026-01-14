Delcy anuncia 406 libertações de prisioneiros e fala em 'abrir espaço para um novo momento político' na Venezuela

247 - A presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou nesta quarta-feira (14) que o país conduz um processo de abertura política, iniciado sob o governo do presidente Nicolás Maduro, sequestrado pelos Estados Unidos na invasão a Caracas em 3 de janeiro.

Rodríguez disse a jornalistas que as libertações, iniciadas em dezembro, não culminaram e o processo segue aberto. "Parâmetros foram atendidos, excluindo delitos como homicídios e narcotráfico. O objetivo é abrir espaço político", disse, ao anunciar que, desde então, 406 pessoas foram soltas, de acordo com a transmissão da teleSUR.

"A mensagem é uma Venezuela que se abre a um novo momento político, com respeito aos outros, e aos direitos humanos, sem mensagens de ódio e violência", disse.