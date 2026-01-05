TV 247 logo
      Veja imagens de Maduro sendo conduzido ao tribunal em Nova York

      Fotos mostram chegada do presidente venezuelano à Justiça dos EUA após sequestro ordenado por Donald Trump

      Nicolás Maduro cercado por agentes dos Estados Unidos (Foto: Reuters/Eduardo Munoz)

      247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi levado sob forte esquema de segurança ao tribunal federal de Manhattan, em Nova York, nesta segunda-feira (5), em imagens que rapidamente circularam pelo mundo e passaram a simbolizar um dos episódios mais graves da política internacional recente. As fotografias registram o momento em que Maduro deixa um centro de detenção no Brooklyn e chega ao heliporto de Manhattan, de onde seguiu para sua primeira audiência perante a Justiça dos Estados Unidos.

      As cenas divulgadas ocorrem após uma operação militar extraordinária conduzida pelos Estados Unidos em Caracas, no fim de semana, que resultou no sequestro de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

      Segundo a Reuters, Maduro foi transportado por agentes armados pouco depois das 7h da manhã (horário local) do Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn, para um helicóptero que o levou até Manhattan. No tribunal federal, ele passará a responder formalmente a acusações relacionadas ao tráfico internacional de drogas, conspiração, lavagem de dinheiro e outros crimes previstos na legislação norte-americana.

      As autoridades dos EUA alegam que o presidente venezuelano teria comandado uma rede internacional de tráfico de cocaína, com conexões com organizações criminosas e grupos armados da América Latina. Maduro, por sua vez, sempre negou as acusações, afirmando que elas fariam parte de uma estratégia política ligada a interesses estrangeiros sobre o petróleo venezuelano.

      As imagens também reacenderam o debate internacional sobre a legalidade da operação que levou à prisão de um ex-chefe de Estado estrangeiro. O tema entrou na pauta do Conselho de Segurança da ONU, que passou a discutir os limites do uso da força e as consequências da ação dos Estados Unidos na região.

