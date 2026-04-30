Venezuela anuncia aumento da renda mínima mensal e das pensões

247 - A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta quinta-feira (30) que a renda mínima mensal no país será elevada para US$ 240. O governo também pretende aumentar as pensões para US$ 70. A medida foi anunciada durante uma manifestação convocada pelo governo em Caracas, informa a agência Reuters.

Durante o anúncio, Delcy Rodríguez comentou a recente mobilização de trabalhadores venezuelanos no país latino-americano em busca de melhorias salariais. "Quando vejo trabalhadores protestando, penso: 'Eles estão certos.' Queremos melhores salários para os trabalhadores. Queremos restaurar plenamente o que os salários devem representar. Claro. Este é então o primeiro passo para garantir o poder de compra dos trabalhadores em todo o país", disse.

Aumento das pensões para aposentados

A presidente interina também anunciou mudanças nos benefícios pagos a aposentados. "Também quero informar que nossos idosos receberão uma pensão equivalente a US$ 70, o que representa um aumento de 40%. Não é suficiente. Não é suficiente", disse. Ela acrescentou que novas medidas voltadas à população idosa ainda serão avaliadas.

O último reajuste da base salarial e da tabela de vencimentos do setor público ocorreu em março de 2022. Desde então, a desvalorização do bolívar ampliou o custo dos bônus pagos pelo governo, que passou de cerca de US$ 250 milhões em dezembro para aproximadamente US$ 400 milhões em abril, segundo estimativas de economistas em Caracas.

Dados do banco central indicam que a inflação anual no país chegou a 649% em março. O setor público emprega mais de 3 milhões de pessoas no país, enquanto o número de aposentados gira em torno de 5 milhões, de acordo com dados oficiais.