Venezuela anuncia aumento salarial e renda mínima

247 - A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou um aumento da renda mínima integral para US$ 240 e reajuste nas pensões para US$ 70, como parte de um pacote de medidas sociais voltado à recuperação econômica e à ampliação da proteção social no país. As decisões foram apresentadas durante o encerramento da Grande Peregrinação Nacional, em Caracas, e integram uma estratégia mais ampla de fortalecimento do sistema previdenciário e estímulo ao emprego formal.

As informações foram divulgadas pela rede Telesur, que destacou que o reajuste salarial, considerado o mais significativo dos últimos anos, terá efeito retroativo à data do anúncio. Segundo a emissora, a medida foi resultado de um acordo construído em uma mesa de consenso que reuniu sindicatos, representantes empresariais e setores da oposição.

Reajuste salarial e fortalecimento da proteção social

O novo valor da renda mínima foi fixado em US$ 240, enquanto as pensões para idosos passaram a US$ 70, representando um aumento de 40%. A presidente interina também pediu ao setor privado que cumpra o novo piso salarial, especialmente nos casos em que os rendimentos atuais estejam abaixo do valor estabelecido.

Durante o anúncio, Rodríguez reforçou a importância da formalização do trabalho. Segundo ela, a ampliação do emprego formal é essencial para garantir direitos e fortalecer o sistema de seguridade social. “A Venezuela é muito maior do que nossas diferenças”, afirmou, ao defender a união nacional em torno das políticas sociais.

A dirigente também destacou que baixos índices de formalização impactam diretamente a renda dos trabalhadores e o funcionamento do sistema previdenciário, indicando a necessidade de avanços na elaboração de acordos coletivos de trabalho voltados ao crescimento econômico.

Plano econômico e projeções de crescimento

No campo econômico, o governo venezuelano projeta elevar a produção de petróleo para 1,4 milhão de barris por dia até o fim do ano, acima dos atuais 1,2 milhão. O avanço, segundo Rodríguez, está ligado a investimentos firmados com empresas internacionais como Chevron, Shell, Eni, Repsol e Ditic Petroleum, dentro do marco da nova Lei de Hidrocarbonetos.

A presidente interina também indicou que o país poderá registrar forte crescimento entre 2030 e 2040, com perspectiva de alcançar os melhores salários da América Latina nesse período. O plano estratégico do governo contempla metas de desenvolvimento até 2050, dentro do que foi chamado de “renascimento da Venezuela”.

Políticas sociais e retorno de jovens ao país

Como parte das iniciativas sociais, foi anunciada a criação de um bônus de reconhecimento profissional e acadêmico voltado a setores estratégicos da economia. Além disso, brigadas de atendimento serão organizadas para prestar assistência integral a aposentados, com ações de saúde, nutrição e reabilitação.

Rodríguez também incentivou o retorno de jovens venezuelanos que vivem no exterior, afirmando que o país está entrando em um novo ciclo econômico. A partir do anúncio, o governo passará a receber, no Palácio de Miraflores, profissionais que decidirem regressar e contribuir com o desenvolvimento nacional.

Contexto político e unidade nacional

O governo destacou ainda avanços no diálogo político, que resultaram na retomada de relações diplomáticas e na reativação de voos comerciais entre Venezuela e Estados Unidos após sete anos de interrupção. Segundo Rodríguez, o fluxo de investimentos deve ser convertido em melhorias concretas em áreas como saúde, educação e emprego.

A mobilização nacional que marcou o anúncio teve início em 19 de abril e percorreu diferentes regiões do país sob a bandeira da unidade. Ao final do evento, a presidente interina agradeceu o apoio de setores políticos diversos e reforçou a necessidade de convergência nacional em torno do desenvolvimento econômico e social.