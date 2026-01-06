Venezuela anuncia investigação para apurar mortes após ataque militar dos EUA

247 - O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou nesta terça-feira (6) a abertura de uma investigação sobre as mortes provocadas pelo ataque militar dos Estados Unidos ao país, operação que resultou no sequestro do presidente Nicolás Maduro. O anúncio da investigação, segundo a CNN Brasil, foi feito durante um evento oficial em que a Procuradoria-Geral, a Controladoria-Geral e o Ministério Público foram notificados sobre o início de um novo mandato de cinco anos do legislativo venezuelano.

Segundo Saab, três promotores do Ministério Público foram designados para apurar as "dezenas" de mortes de civis e militares que ocorreram durante a ofensiva estadunidense. "Nós, como Ministério Público, nomeamos três promotores para investigar as dezenas de vítimas civis e militares inocentes que ocorreram durante este crime de guerra, esta agressão sem precedentes contra a pátria venezuelana", afirmou o procurador-geral.

Pedido de libertação de Maduro

Além de anunciar a investigação, Tarek William Saab exigiu a libertação de Nicolás Maduro, sequestrado pelas forças dos Estados Unidos durante a agressão militar contra o território da Venezuela. O procurador-geral reafirmou que o presidente venezuelano possui imunidade diplomática e reiterou também a ilegalidade da ação comandada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Saab requisitou ao juiz estadunidense Alvin K. Hellerstein, que está encarregado do caso de Maduro nos EUA, a "respeitar o direito internacional e proceder ao reconhecimento da falta de jurisdição do tribunal sob seu comando para julgar o líder de uma nação soberana, que é protegida pela imunidade diplomática, repito, como chefe de Estado".