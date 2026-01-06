UE diz que não reconhecerá Rodríguez como presidente interina da Venezuela

247 - A União Europeia não reconhecerá Delcy Rodríguez como presidente interina da Venezuela, mas manterá contatos limitados com o país sul-americano para salvaguardar seus interesses, afirmou nesta terça-feira (6) a porta-voz da Comissão Europeia para assuntos externos, Anitta Hipper. A reportagem é da Sputnik.

“O que faremos neste caso é o que temos feito até agora. Embora não tenhamos reconhecido a legitimidade do presidente [Nicolás] Maduro, o mesmo vale para Delcy Rodríguez nessa condição, mas manteremos um engajamento direcionado com as autoridades venezuelanas para proteger nossos próprios interesses”, disse Hipper durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas.

Segundo a porta-voz, a União Europeia espera que o futuro da Venezuela seja “moldado por um diálogo inclusivo que leve a uma transição democrática”, envolvendo todos os atores comprometidos com a democracia, incluindo líderes da oposição venezuelana.

Rodríguez tomou posse como presidente interina da Venezuela diante da Assembleia Nacional na segunda-feira, dias após o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, terem sido sequestrados e levados aos Estados Unidos em uma operação militar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o casal enfrentará julgamento sob a acusação de envolvimento com “narcoterrorismo” e de representar uma ameaça aos EUA.