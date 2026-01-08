Venezuela anuncia novas libertações como gesto de paz

247 – O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciou nesta quinta-feira (8) um processo de libertações que deverá beneficiar “um número significativo” de pessoas, entre venezuelanos e estrangeiros, segundo informou o canal Alma Plus TV.

A iniciativa foi definida como um “gesto pela paz” e faz parte de um esforço para estabilizar o cenário político do país, em meio ao contexto de tensão provocado pelos ataques dos Estados Unidos e pelo sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

“Que este gesto, de ampla intenção de busca da paz, seja considerado como a contribuição que todos devemos oferecer para que a nossa república continue sua vida pacífica, em busca da prosperidade”, afirmou Rodríguez.

Autoridades venezuelanas informaram anteriormente que cerca de 2.000 pessoas foram detidas por envolvimento nos protestos ocorridos após a última eleição, entre elas ao menos 86 estrangeiros. O governo da Venezuela rejeita a caracterização desses detidos como presos políticos.