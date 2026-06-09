247 - Venezuela e Turquia ampliam cooperação estratégica em comércio, energia, infraestrutura, saúde e conectividade aérea, após uma reunião de alto nível entre a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, em Istambul, conforme informações da teleSUR.

O encontro ocorreu no Palácio Dolmabahçe, residência oficial do presidente turco, e teve como foco a revisão de temas bilaterais e a definição de medidas para aprofundar a cooperação entre Caracas e Ancara. Segundo a teleSUR, a reunião consolidou canais institucionais e diplomáticos entre os dois países.

A agenda bilateral abrange áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento, como comércio, investimento, energia, habitação, infraestrutura, saúde e conectividade aérea. A ampliação dos voos entre os dois países foi destacada como um ponto relevante para impulsionar tanto o intercâmbio comercial quanto o turismo.

A reunião entre Delcy Rodríguez e Recep Tayyip Erdoğan também deu sequência a um roteiro de trabalho construído sobre relações diplomáticas já consolidadas. O encontro abriu espaço para o diálogo direto em alto nível e reforçou a disposição dos dois governos de avançar em projetos conjuntos.

Antes da reunião com Erdoğan, Delcy Rodríguez participou de um compromisso de trabalho com o ministro de Energia e Recursos Naturais da Turquia, Alparslan Bayraktar. A pauta incluiu a expansão da rede de acordos bilaterais existentes e a criação de novos mecanismos de intercâmbio em setores considerados prioritários.

A visita à Turquia ocorreu logo após a delegação venezuelana concluir uma agenda internacional na Índia. Na passagem pelo país asiático, Caracas também avançou em acordos de cooperação econômica e política, dentro de uma estratégia voltada ao fortalecimento de parcerias internacionais.

Com a conclusão da agenda em Istambul, a Venezuela reforçou sua aproximação com a Turquia em setores de impacto econômico e social. A cooperação entre os dois países passa a ter como eixo a ampliação de investimentos, o desenvolvimento de infraestrutura, o avanço na área energética e a expansão da conectividade aérea entre Caracas e Ancara.