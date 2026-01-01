Venezuela está aberta a investimentos dos EUA no setor petrolífero, diz Maduro

247 - A Venezuela está pronta para receber investimentos dos Estados Unidos em seu setor petrolífero, declarou o presidente do país latino-americano, Nicolás Maduro. A afirmação foi feita na quinta-feira (1), durante uma entrevista concedida ao jornalista Ignacio Ramonet, divulgada pela teleSUR.

“O governo dos Estados Unidos sabe disso, porque já dissemos a muitos de seus porta-vozes, que, se quiserem conversar seriamente sobre um acordo de combate ao narcotráfico, estamos prontos. E que, se quiserem petróleo da Venezuela, a Venezuela está pronta para investimentos norte-americanos, como ocorre com a Chevron, quando quiserem, onde quiserem e como quiserem”, afirmou Maduro.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos apreenderam pelo menos dois navios petroleiros em frente às costas da Venezuela, em uma ação classificada por Caracas como “roubo” e “pirataria”. Além disso, Maduro tem advertido reiteradas vezes que a riqueza natural do país é o verdadeiro objetivo da agressão dos EUA.