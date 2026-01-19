Venezuela nega conversas secretas entre Diosdado Cabello e governo dos EUA

247 - O Governo Bolivariano da Venezuela desmentiu informações sobre supostas conversas secretas entre o ministro do Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabello, e representantes dos Estados Unidos que teriam como objetivo dividir lideranças políticas venezuelanas. A declaração foi publicada pelo perfil oficial “Miraflores al Momento” nas redes sociais como resposta a rumores amplamente compartilhados em plataformas digitais.

Segundo a nota oficial, as notícias que circulam sobre encontros ou tramas conspiratórias com Washington são “informações maliciosas” que, na visão do Executivo venezuelano, visam minar a coesão do alto comando político do país e prejudicar a reputação de Cabello. O governo também rebateu alegações sobre uma suposta condecoração a agentes de inteligência estrangeiros, classificando-as igualmente como falsas.

A Telesur informou que a rejeição às narrativas sobre contatos sigilosos ocorre em meio a um clima de tensão na relação bilateral entre Venezuela e Estados Unidos, intensificado pelo contexto político interno e pelo sequestro, no início de janeiro, do presidente constitucional Nicolás Maduro e de sua esposa, a primeira-dama Cilia Flores, por forças americanas.

A presidenta interina Delcy Rodríguez enfatizou em discurso recente em Caracas a necessidade de unidade nacional. Ela afirmou que “a maior vitória do inimigo seria nos dividir, mas eles não terão sucesso”, reforçando a rejeição oficial às acusações e conclamando aliados a manterem foco nas prioridades do governo venezuelano.

Ainda de acordo com a Telesur, a administração venezuelana destacou três objetivos como cruciais neste momento de resistência: garantir a paz na República, assegurar a libertação de Maduro e Cilia Flores, e preservar o poder político revolucionário para defender o povo.