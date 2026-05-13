Casa Branca publica mapa com Venezuela como parte dos Estados Unidos; Caracas rechaça

247 - A Casa Branca publicou nesta segunda-feira (12), reproduzindo postagem de Donald Trump na rede digital Truth, um mapa da Venezuela caracterizando o país sul-americano como 51º estado dos EUA.

A Venezuela rechaçou a publicação. A provocação gerou reação da presidenta interina venezuelana Delcy Rodríguez, segundo a AFP, a Associated Press e a EFE.

“Continuaremos defendendo nossa integridade, nossa soberania, nossa independência, nossa história”, afirmou Rodríguez, segundo a AP. A dirigente venezuelana acrescentou que o país “não é uma colônia, mas um país livre”.

Publicação aumenta tensão política

A postagem de Trump ocorreu um dia depois de sua declaração sobre a possibilidade de incorporar a Venezuela ao território dos Estados Unidos. A publicação mostrava o mapa venezuelano com as cores e símbolos da bandeira norte-americana, acompanhado apenas da expressão “Estado 51”.

O mapa compartilhado não incluía o Essequibo, território reivindicado pela Venezuela e atualmente administrado pela Guiana, cuja disputa está em análise na Corte Internacional de Justiça.

Delcy fala em cooperação, não anexação

Rodríguez deu as declarações em Haia, onde participou de audiências sobre a controvérsia territorial com a Guiana. Antes de responder às falas de Trump, ela defendeu que a disputa pelo Essequibo seja resolvida por meio de negociações políticas, e não por decisão judicial.

A presidenta interina também afirmou que autoridades venezuelanas e norte-americanas mantêm contatos voltados à “cooperação e entendimento”. A fala foi apresentada como resposta à pressão de Washington, ao mesmo tempo em que Caracas reforça a defesa de sua soberania nacional.