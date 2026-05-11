Trump fala "considerar seriamente" em anexar a Venezuela aos EUA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que considera “seriamente” a possibilidade de transformar a Venezuela no 51º estado do país norte-americano. Segundo o UOL, o apresentador John Roberts, da Fox News, afirmou que Trump fez o comentário durante uma entrevista ao canal.

A fala foi posteriormente publicada pelo jornalista nas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão internacional. Até o momento, a Casa Branca não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

De acordo com Roberts, Trump afirmou estar “considerando seriamente tornar a Venezuela o 51º estado dos EUA”. A declaração ocorre em meio às frequentes manifestações do presidente norte-americano sobre a situação política e econômica venezuelana.

A fala provocou reação imediata do governo de Caracas. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, rejeitou a declaração atribuída ao presidente dos Estados Unidos e criticou qualquer hipótese de interferência na soberania do país.

Durante a entrevista, Trump também comentou sobre a produção de petróleo da Venezuela e "elogiou" a atividade petrolífera no país.

“Eles estavam infelizes. Agora estão felizes. Está sendo bem administrado. A quantidade de petróleo que está sendo extraída é enorme, a maior em muitos anos. E as grandes companhias petrolíferas estão usando as plataformas mais enormes e bonitas que você já viu”, declarou. O presidente dos Estados Unidos também afirmou que “a Venezuela ama o Trump”.