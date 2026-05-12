Trump publica imagem da Venezuela sob a bandeira dos EUA e a frase “51º estado”

247 - Donald Trump publicou em sua rede social uma imagem da Venezuela com a bandeira estadunidense sobre o território, sugerindo a incorporação do país como o 51º estado dos EUA. A publicação foi feita na plataforma Truth Social e ocorreu um dia após o mandatário afirmar que estava “considerando seriamente” a incorporação do país sul-americano. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais.

Na véspera, um jornalista da Fox News relatou ter ouvido do presidente, em conversa telefônica, que ele avaliava a possibilidade de transformar a Venezuela em um estado dos EUA. Ainda de acordo com o relato, Trump teria citado como motivação o valor estimado de US$ 40 trilhões das reservas de petróleo do país, apontadas como as maiores do mundo.

Em meio às declarações, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou durante agenda em Haia, na Holanda, que o país seguirá defendendo sua soberania. Ela declarou que a Venezuela “não é uma colônia, mas um país livre”. O episódio ocorre em um contexto de tensões políticas e diplomáticas envolvendo Washington e Caracas.

Desde a captura do presidente Nicolás Maduro, em janeiro, Trump passou a manter contatos com setores do governo venezuelano que permaneceram no poder. A Casa Branca afirmou que o presidente é “famoso por nunca aceitar o status quo” e elogiou a atuação de Delcy Rodríguez em interlocuções com os Estados Unidos.

A proposta de incorporar outros países aos Estados Unidos já havia sido mencionada anteriormente por Trump em relação ao México e ao Canadá, sempre associada a supostos argumentos econômicos.

Além disso, a Groenlândia também foi citada em discursos anteriores do presidente como área de interesse estratégico dos Estados Unidos, o que gerou tensões diplomáticas com aliados europeus.