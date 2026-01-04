Venezuelanos fazem fila para comprar e estocar comida

247 - Venezuelanos fazem fila em supermercados para comprar produtos e estocar depois dos ataques de forças dos Estados Unidos contra o território do país sul-americano. A jovem Sofia Salazar contou como reagiu ao saber do ataque e como está o clima entre seus familiares e amigos.

“As pessoas estão saindo para comprar alimentos porque não sabemos se vai faltar, não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias. A gente já saiu para comprar alimentação e coisas de higiene", afirmou a venezuelana, segundo o Portal G1.

"Fomos acordados com uma ligação de um familiar e informados que a Venezuela estava sendo atacada na capital. Porém, o estado em que moramos é distante, então por aqui ainda está tranquilo”.