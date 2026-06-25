105 anos do Partido Comunista da China: fiel aos seus princípios, firme em seu caminho

Longe da agitação das grandes cidades da China, uma das áreas mais bonitas que se pode visitar é Yan’an, terra sagrada na história revolucionária do país. Foi o que decidi fazer no 105º aniversário da fundação do Partido. A apenas uma hora de Xi’an graças à lendária rede ferroviária de alta velocidade do país, foi aqui que a Longa Marcha chegou ao fim em 1936 e onde o Partido Comunista estabeleceu sua sede para as batalhas seguintes do que se tornaria os anos mais decisivos da guerra e da revolução.

Ao contrário de Xi’an, no entanto, esta pequena cidade tranquila não está tomada por turistas estrangeiros; na verdade, não vi nenhum durante meus dois dias ali. É preciso ser um certo entusiasta da história revolucionária chinesa para ter ouvido falar de Yan’an, algo que me atraiu ao buscar compreender como a China rompeu a prisão da dominação estrangeira e traçou seu próprio caminho de desenvolvimento, uma aspiração histórica dos movimentos populares do meu próprio país, a Bolívia. As questões e críticas ao neocolonialismo levantadas por aqueles revolucionários há 105 anos são as mesmas questões e críticas levantadas por revolucionários em todo o Sul Global.

Quando se percebe isso, esses locais revolucionários em Yan’an, onde aqueles que fundaram o Partido Comunista tornaram seu sonho realidade, passam a parecer muito mais como patrimônios globais do movimento internacional dos trabalhadores; os sacrifícios do povo chinês durante aquelas lutas brutais tornam-se lições para aqueles de nós na América Latina e além, que enfrentamos as mesmas questões e desafios.

Com isso em mente, enquanto subia as colinas para ver as antigas cavernas que um dia serviram de moradia e sede para a geração fundadora do Partido, não pude deixar de pensar no que aqueles homens e mulheres que se abrigaram ali, muitas vezes com frio e fome, em meio a uma luta de resistência para defender sua nação, diriam das conquistas da China hoje, fruto de seus sacrifícios. Desde então, sob a liderança do Partido Comunista, a China tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza e eliminou completamente a pobreza absoluta há cinco anos, no ano do centenário do Partido. Hoje, é líder global nas tecnologias de ponta e nas indústrias do futuro, além de uma inspiração para os povos do mundo.

Cento e cinco anos após sua fundação, retornar a esses locais oferece uma forma de entender como essa jornada foi possível — e por que um partido centenário pode manter sua vitalidade contra todas as probabilidades.

Para compreender o que aconteceu aqui, é preciso dar um passo atrás. A China do final da dinastia Qing era um país sob dominação colonial: concessões estrangeiras dividiam seu território entre potências ocidentais, tratados comerciais desiguais eram impostos à força, prendendo o país à pobreza e à dependência. A revolução democrática de 1911 derrubou a dinastia, mas não conseguiu completar as transformações necessárias ao país. A China permaneceu fragmentada, rapidamente mergulhando no domínio de senhores da guerra e vulnerável à manipulação externa. Foi nesse vácuo, diante do fracasso da revolução burguesa, que em 1921 um pequeno grupo de trabalhadores e intelectuais fundou o Partido Comunista da China, buscando responder aos desafios históricos do imperialismo, do feudalismo e da reconstrução nacional.

O que começou como um círculo modesto cresceu até se tornar um partido de massas que liderou todo o país durante a guerra de resistência nacional contra a invasão japonesa e, depois, a revolução social. Uma qualidade central desse processo foi algo que está no coração do importante pensamento de Xi Jinping sobre a construção do Partido: a autogovernança plena e rigorosa e a autorreforma como estratégia de longo prazo e prioridade constante. Como base para sustentar sua liderança, o Partido não possui interesses especiais próprios além dos interesses do povo; o Partido assume responsabilidade por suas próprias fileiras, estabelecendo padrões rigorosos de conduta para seus membros, supervisionando o exercício do poder em todos os níveis e corrigindo seus próprios erros antes que se enraízem. Como enfatizou o secretário-geral Xi, a coragem de se engajar em autorreforma e renovação para enfrentar cada desafio conjuntural é a característica que mais claramente distingue o PCCh.

Yan’an é onde a ideia por trás disso tudo se torna tangível. Após a Longa Marcha, o Partido se estabeleceu ali entre 1937 e 1948, e nessas cavernas forjou uma disciplina de autocorreção junto de sua estratégia militar. Visitei o salão onde foi realizado o lendário Sétimo Congresso Nacional, com seus estandartes restaurados e bancos de madeira intactos, e onde o pensamento que emergiu durante o famoso Movimento de Retificação da década de 1940 — uma expressão inicial do esforço para identificar e eliminar erros e adaptar o marxismo à realidade chinesa — tornou-se princípio orientador do Partido.

Essa autorreforma tem sido um hábito inscrito no DNA do Partido desde seus primeiros dias. O que o secretário-geral Xi fez foi elevar esse instinto a uma doutrina sistemática, vinculando a natureza avançada do Partido a uma vigilância permanente sobre si mesmo. Um partido que deixa de examinar sua própria conduta começa a morrer, por mais impressionantes que sejam suas conquistas. Essa convicção molda a forma como as conquistas visíveis em qualquer cidade, vila ou aldeia da China hoje são compreendidas — como a etapa mais recente de uma longa história de luta.

Ao caminhar pelo Museu da Revolução de Yan’an, com suas fotografias de camponeses aprendendo a ler e soldados cultivando suas próprias terras em Nanniwan, percebe-se o outro pilar dessa visão: o vínculo entre o Partido e o povo. O lema daqueles anos — servir o povo — permanece vivo até hoje. Disso vem uma convicção que o secretário-geral Xi frequentemente reafirma: o povo é o verdadeiro mestre de sua história, e um partido que se afasta dele perde sua razão de existir. A autogovernança rigorosa, sob essa ótica, é o mecanismo que mantém a liderança ancorada no povo que lhe confere legitimidade.

Enquanto caminhava pelas ruas de Yan’an, com o som de tambores de cintura vindo da praça próxima preenchendo o ar, e a lendária pagoda da dinastia Tang observando as pessoas do alto das colinas, pensei em todos aqueles que deram suas vidas ali ao longo desses rios: jovens quadros de todas as partes do país que marcharam por meses atravessando as montanhas nevadas de Sichuan para estabelecer essa base, a partir da qual a Nova China foi construída. Apesar desse legado heroico, isso nunca foi uma justificativa para a complacência. Um partido de 105 anos poderia facilmente ter se deleitado com seus sucessos e esquecido o que custou chegar até aqui. A aposta de Xi Jinping na construção do Partido aponta na direção oposta, defendendo que esses próprios sucessos só são garantidos por meio de uma autogovernança e autorreforma ininterruptas, disciplinas que preservam a vitalidade do Partido.

Yan’an, com sua beleza tranquila entre cavernas e bandeiras vermelhas, mostra que a história é feita pelo povo e suas lutas, seus sacrifícios — e que os sonhos antes sussurrados nessas colinas ainda permanecem porque o Partido que os carregou nunca deixou de sustentar esses princípios fundamentais e aplicá-los a cada news rage da história, refazendo-os junto ao povo para enfrentar cada novo desafio.