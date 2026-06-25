247 – O supercomputador chinês LineShine, desenvolvido de forma totalmente doméstica e sob controle independente, assumiu o primeiro lugar na lista mundial TOP500, divulgada na terça-feira durante a Conferência Internacional de Supercomputação, em Hamburgo, na Alemanha. O feito recoloca a China no topo da supercomputação global pela primeira vez desde o Sunway TaihuLight, em 2017.

Segundo editorial do Global Times, o retorno da China à liderança mundial em supercomputação envia múltiplos sinais: demonstra a capacidade do país de avançar mesmo sob sucessivas restrições tecnológicas impostas pelos Estados Unidos, valida uma cadeia tecnológica nacional completa e amplia as possibilidades de desenvolvimento autônomo para países do Sul Global.

O LineShine também chamou a atenção de especialistas internacionais. De acordo com o Centro Nacional de Supercomputação de Shenzhen, Jack Dongarra, vencedor do Prêmio Turing e cofundador da lista TOP500, afirmou que o sistema chinês oferece ao mundo “um vislumbre de esperança” para a transição da supercomputação rumo a uma nova arquitetura baseada em AI4Science, campo que integra inteligência artificial e pesquisa científica avançada.

Tecnologia própria e desempenho em escala exa

O LineShine se destaca por duas características técnicas centrais. A primeira é seu desenvolvimento integralmente doméstico. Diante de anos de controles de exportação contra a China, especialmente em GPUs de alto desempenho e equipamentos avançados para fabricação de chips, equipes chinesas de pesquisa estruturaram um processo completo, que vai do desenho dos chips à integração do sistema.

Na avaliação do Global Times, isso significa que o supercomputador chegou ao topo mesmo enfrentando “camadas e mais camadas de restrições”. Para Pequim, o resultado reforça a viabilidade de uma estratégia de autossuficiência tecnológica em áreas consideradas críticas.

A segunda característica é ainda mais significativa do ponto de vista arquitetônico: enquanto a maioria dos supercomputadores líderes depende fortemente de GPUs, o LineShine é o primeiro a alcançar desempenho em escala exa utilizando apenas CPUs. Segundo o texto, ele é aproximadamente 20% mais rápido que o El Capitan, supercomputador dos Estados Unidos que ocupava anteriormente a primeira posição.

O alcance do feito vai além da velocidade. O LineShine validou uma pilha tecnológica doméstica completa, incluindo chips, armazenamento, interconexões e sistemas de resfriamento produzidos na China. Antes disso, nenhum país havia construído o supercomputador mais poderoso do mundo sem depender integralmente de produtos de empresas como AMD, Intel ou NVIDIA.

Sanções dos EUA não impediram avanço chinês

O editorial ressalta que a China levou nove anos para recuperar a liderança no ranking mundial e atribui parte desse intervalo às restrições impostas por Washington. Já no início de 2015, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos incluiu quatro grandes centros chineses de supercomputação associados ao Tianhe-2 em sua lista de controles de exportação.

Nos anos seguintes, segundo o Global Times, os EUA ampliaram o uso do argumento de segurança nacional para atingir o setor chinês. Em 2019, as medidas tiveram como alvo dois dos chamados “três gigantes” chineses da supercomputação: a Sugon e o Sunway TaihuLight. Em 2021, outras sete entidades chinesas ligadas à supercomputação foram adicionadas à lista de restrições.

Para o jornal chinês, essas medidas não sufocaram a pesquisa científica do país. Ao contrário, teriam forçado a indústria chinesa a reduzir dependências externas e concentrar esforços no fortalecimento de suas capacidades próprias de pesquisa e desenvolvimento.

“Agora que o LineShine recuperou o primeiro lugar, ele deu uma resposta concreta por meio de realizações tangíveis: seja o ‘quintal pequeno com cercas altas’ ou o ‘desacoplamento e corte de cadeias de suprimentos’, nada disso pode deter o progresso da China”, afirma o editorial.

Supercomputação e soberania tecnológica

A volta da China ao topo da supercomputação global ocorre em um momento em que áreas estratégicas dependem cada vez mais de capacidade computacional extrema. Ciências atmosféricas e oceânicas, simulações de engenharia, ciência dos materiais, descoberta de medicamentos, neurociência, inteligência artificial científica e inferência de grandes modelos de linguagem exigem infraestrutura de processamento cada vez mais poderosa.

Por muito tempo, os recursos de computação de ponta estiveram concentrados em poucos países ocidentais. Para o Global Times, muitos países em desenvolvimento não possuem condições de construir seus próprios sistemas de supercomputação e acabam aceitando passivamente uma única fonte de tecnologia, submetida a regras rígidas de acesso e restrições políticas.

Nesse contexto, o caminho chinês em capacidade computacional é apresentado como uma referência para países do Sul Global. A mensagem central é que a inovação autônoma, sem controle externo, pode abrir novas possibilidades de desenvolvimento tecnológico e industrial.

O editorial defende que os países devem cooperar, aprender uns com os outros, apoiar-se mutuamente e buscar um desenvolvimento saudável. Ao mesmo tempo, critica o uso da segurança nacional como justificativa para sanções, afirmando que essa prática prejudica a cooperação global e, no longo prazo, também reduz as oportunidades de desenvolvimento de quem impõe as restrições.

Contradições do Ocidente diante da ascensão tecnológica chinesa

O Global Times afirma que parte do Ocidente vive uma contradição diante dos avanços tecnológicos da China. Por um lado, deseja acessar as tecnologias e produtos mais avançados do mundo. Por outro, teme que a chamada “dependência excessiva” traga “riscos à segurança nacional”.

Na leitura do jornal, trata-se de um impasse produzido pela própria lógica do “quintal pequeno com cercas altas”: países ocidentais querem usar tecnologias avançadas, mas hesitam; falam em “desacoplamento”, mas não querem arcar com seus custos.

O texto sustenta que os fatos têm demonstrado repetidamente que restrições unilaterais e desacoplamento tecnológico não beneficiam ninguém. Pelo contrário, apenas a cooperação e os resultados de ganhos mútuos poderiam expandir o mercado global das cadeias de suprimento e promover avanços tecnológicos compartilhados.

Para o editorial, a ciência e a tecnologia globais formam uma comunidade de destino comum, na qual todos prosperam ou sofrem juntos. A criação artificial de barreiras tecnológicas apenas atrasaria a capacidade da humanidade de enfrentar desafios globais.

China afirma que inovação não busca disputa geopolítica

O Global Times também enfatiza que o desenvolvimento tecnológico chinês não teria como objetivo a competição geopolítica com qualquer país. O texto afirma que as aspirações de mais de 1,4 bilhão de pessoas por uma vida melhor exigem apoio tecnológico, enquanto desafios globais comuns, como mudança climática e saúde pública, demandam soluções científicas.

Esses fatores, segundo o editorial, são as verdadeiras forças que impulsionam a inovação científica e tecnológica da China.

O mesmo raciocínio é aplicado a outras áreas estratégicas, como 5G, inteligência artificial, exploração espacial e tecnologias de nova energia. O jornal sustenta que, se os Estados Unidos abandonassem sua fixação na “hegemonia tecnológica” e observassem o progresso chinês com mais objetividade, haveria amplo potencial de cooperação entre China e EUA em áreas como governança da inteligência artificial, mudança climática e saúde global.

China avança no Índice Global de Inovação

O editorial destaca ainda que, nos últimos anos, a inovação tecnológica chinesa avançou rapidamente. Muitos setores estariam acelerando a transição do crescimento quantitativo para rupturas qualitativas, da posição de baixa e média complexidade para segmentos de média e alta tecnologia, e do papel de seguidores para o de líderes.

Um dos indicadores citados é o Índice Global de Inovação. A China passou da 34ª posição em 2012 para a 10ª colocação em 2025, segundo o texto.

O jornal afirma que a China não fechará a porta à cooperação internacional por ter alcançado liderança tecnológica em algumas áreas, nem abandonará seu compromisso com a inovação independente por causa de pressões externas.

A mensagem final do editorial é dirigida ao Ocidente: a competição tecnológica não pode ser vencida por meio de contenção e repressão, e o progresso científico global depende da colaboração entre múltiplos atores. Para o Global Times, deixar de lado suspeitas geopolíticas estreitas e dialogar em bases de igualdade e abertura é a escolha mais alinhada aos interesses comuns da humanidade.