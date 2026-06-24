Primeiro-ministro indiano se reúne com mais alto diplomata da China

247 - O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se reuniu nesta terça-feira (23) com Wang Yi, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e diretor do Escritório da Comissão Central de Relações Exteriores, informou o Diário do Povo.

Wang está em Nova Déli para a 16ª Reunião dos Conselheiros de Segurança Nacional e Altos Representantes de Segurança Nacional do BRICS.

Durante a reunião, Modi afirmou que a Índia e a China são civilizações antigas com uma história de intercâmbios amigáveis que se estende por milhares de anos, e que os dois países ocuparam posições de liderança e domínio no mundo por um longo período.

Nas circunstâncias atuais, os dois lados devem dar continuidade à sua amizade tradicional, manter intercâmbios de alto nível, promover a cooperação prática e salvaguardar os interesses comuns dos países do Sul Global, disse Modi.

A Índia apoia a assunção da presidência rotativa do BRICS pela China no próximo ano e está pronta para trabalhar com a China na promoção do desenvolvimento da causa do BRICS, afirmou ele.

Wang disse que a China e a Índia, como os dois maiores países em desenvolvimento e membros importantes do Sul Global, devem desempenhar um papel exemplar na promoção da solidariedade e da autossuficiência entre os países do Sul Global.

A China continuará a apoiar a Índia no cumprimento de suas responsabilidades como presidente rotativa do BRICS e trabalhará com a Índia para promover um progresso sólido na cooperação do BRICS, observou Wang.

Wang disse que a China está pronta para trabalhar com a Índia na implementação do importante consenso alcançado entre os líderes dos dois países, reforçar continuamente a confiança e dissipar dúvidas, lidar adequadamente com questões sensíveis, aprofundar a cooperação mutuamente benéfica, manter o impulso positivo das relações China-Índia e avançar conjuntamente em seus respectivos processos de modernização.

Isso atende plenamente aos interesses fundamentais dos dois povos e está em conformidade com as expectativas comuns da comunidade internacional, disse Wang.