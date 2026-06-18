Xi Jinping defende maior integração regional para fortalecer desenvolvimento compartilhado

247 - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), pediu maiores esforços para impulsionar o desenvolvimento regional coordenado e garantir um progresso sólido na promoção da prosperidade comum para todos.

Xi, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, emitiu essas declarações em instruções recentes sobre o avanço constante da cooperação entre as regiões leste e oeste da China, de acordo com o Diário do Povo.

Nos últimos 30 anos, a cooperação entre as regiões leste e oeste desempenhou um papel importante na vitória da luta contra a pobreza e na promoção do desenvolvimento regional coordenado, disse Xi.

Observando que 2026 marca o primeiro ano da implementação de mecanismos de assistência regular, Xi pediu esforços para resumir e aplicar a experiência valiosa obtida a partir da cooperação entre a Província de Fujian, no leste da China, e a Região Autônoma da Etnia Hui de Ningxia, no noroeste, aperfeiçoar os mecanismos de cooperação e ampliar o escopo de cooperação.

É importante promover a complementaridade industrial, os intercâmbios entre pessoas, a aprendizagem mútua em tecnologia, o compartilhamento de ideias e o aprendizado mútuo em estilos de trabalho entre as regiões leste e oeste, alcançando assim benefícios mútuos, resultados ganha-ganha e um desenvolvimento comum, afirmou Xi.

Os comitês do Partido e os governos em todos os níveis devem cumprir sinceramente suas responsabilidades em relação à assistência regular, impedir com determinação qualquer recaída em grande escala na pobreza ou surgimento de novos casos de pobreza, e conquistar progressos sólidos na promoção da vitalização rural em todas as frentes, de acordo com ele.

As instruções de Xi foram transmitidas em uma conferência nacional de trabalho sobre a cooperação entre as regiões leste e oeste da China, realizada nesta quarta-feira em Yinchuan, Ningxia.

Liu Guozhong, membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh e vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, participou da reunião.

Liu enfatizou a necessidade de estabelecer e praticar com firmeza um entendimento correto do que significa ter um bom desempenho, aprofundar a cooperação industrial e a colaboração em trabalho e serviços entre as regiões leste e oeste, fortalecer o intercâmbio de autoridades e profissionais e ampliar a cooperação em áreas como ciência, tecnologia e finanças.