China promete aprofundar a cooperação econômica com o Brasil
O vice-ministro da Fazenda do Brasil, Mathias Alencastro, afirmou que o Brasil atribui grande importância à cooperação com a China
247 - A China está disposta a trabalhar com o Brasil para fortalecer a comunicação e a coordenação de políticas macroeconômicas, aprofundar a cooperação prática nas áreas financeira e econômica e ampliar a coordenação e a colaboração em mecanismos multilaterais, afirmou o vice-ministro das Finanças da China, Liao Min, de acordo com o Diário do Povo.
Destacando o aprofundamento da cooperação prática entre os dois países em diversos setores nos últimos anos, Liao afirmou, durante uma reunião do subcomitê financeiro da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban), realizada nesta terça-feira em Pequim, que ambas as partes devem unir esforços para reforçar a comunicação e a coordenação de políticas macroeconômicas e responder conjuntamente aos desafios globais.
O vice-ministro da Fazenda do Brasil, Mathias Alencastro, afirmou que o Brasil atribui grande importância à cooperação com a China e acrescentou que o impulso da cooperação sino-brasileira permanece forte.
Segundo ele, o Brasil está disposto a aprofundar a confiança mútua e alcançar resultados mutuamente benéficos com a China, ampliar a cooperação bilateral em áreas como agricultura sustentável e transição verde, além de elevar a cooperação financeira e econômica bilateral a um novo patamar.
Durante a reunião, os dois lados realizaram trocas aprofundadas de opiniões sobre temas como a situação macroeconômica global e de China e Brasil, cooperação nos setores bancário, de seguros, mercados de capitais e financiamento ao comércio, cooperação em financiamento agrícola, investimentos e financiamentos sustentáveis, além da cooperação financeira e econômica em âmbito multilateral.