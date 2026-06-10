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      China promete aprofundar a cooperação econômica com o Brasil

      O vice-ministro da Fazenda do Brasil, Mathias Alencastro, afirmou que o Brasil atribui grande importância à cooperação com a China

      Esta foto, tirada em 9 de junho de 2026, mostra uma cena da reunião da subcomissão financeira do Comitê de Coordenação e Cooperação de Alto Nível China-Brasil, em Pequim, capital da China. Na reunião, as duas partes realizaram debates aprofundados sobre temas como a situação macroeconômica global e a situação macroeconômica China-Brasil, cooperação nos setores bancário, de seguros, de mercados de capitais e de financiamento do comércio, cooperação em financiamento agrícola, investimento e financiamento sustentáveis ​​e cooperação financeira e econômica multilateral. (Foto: Xinhua/Li Xin)
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      247 - A China está disposta a trabalhar com o Brasil para fortalecer a comunicação e a coordenação de políticas macroeconômicas, aprofundar a cooperação prática nas áreas financeira e econômica e ampliar a coordenação e a colaboração em mecanismos multilaterais, afirmou o vice-ministro das Finanças da China, Liao Min, de acordo com o Diário do Povo.

      Destacando o aprofundamento da cooperação prática entre os dois países em diversos setores nos últimos anos, Liao afirmou, durante uma reunião do subcomitê financeiro da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban), realizada nesta terça-feira em Pequim, que ambas as partes devem unir esforços para reforçar a comunicação e a coordenação de políticas macroeconômicas e responder conjuntamente aos desafios globais.

      O vice-ministro da Fazenda do Brasil, Mathias Alencastro, afirmou que o Brasil atribui grande importância à cooperação com a China e acrescentou que o impulso da cooperação sino-brasileira permanece forte.

      Segundo ele, o Brasil está disposto a aprofundar a confiança mútua e alcançar resultados mutuamente benéficos com a China, ampliar a cooperação bilateral em áreas como agricultura sustentável e transição verde, além de elevar a cooperação financeira e econômica bilateral a um novo patamar.

      Durante a reunião, os dois lados realizaram trocas aprofundadas de opiniões sobre temas como a situação macroeconômica global e de China e Brasil, cooperação nos setores bancário, de seguros, mercados de capitais e financiamento ao comércio, cooperação em financiamento agrícola, investimentos e financiamentos sustentáveis, além da cooperação financeira e econômica em âmbito multilateral.

      china-brasil
      Esta foto, tirada em 9 de junho de 2026, mostra uma cena do 3º Fórum de Cooperação Financeira China-Brasil, realizado durante uma reunião do subcomitê financeiro do Comitê de Coordenação e Cooperação de Alto Nível China-Brasil, em Pequim, capital da China. Na reunião, os dois lados realizaram intercâmbios aprofundados sobre temas como a situação macroeconômica global e a situação macroeconômica China-Brasil, cooperação nos setores bancário, de seguros, de mercados de capitais e financiamento do comércio, cooperação em financiamento agrícola, investimento e financiamento sustentáveis ​​e cooperação financeira e econômica multilateral (Foto: Xinhua/Li Xin)

      china-brasil
      Pessoas participam do 3º Fórum de Cooperação Financeira China-Brasil, realizado durante uma reunião do subcomitê financeiro do Comitê de Coordenação e Cooperação de Alto Nível China-Brasil, em Pequim, capital da China, em 9 de junho de 2026. Na reunião, as duas partes realizaram intercâmbios aprofundados sobre temas como a conjuntura macroeconômica global e a situação macroeconômica China-Brasil, cooperação nos setores bancário, de seguros, de mercados de capitais e financiamento do comércio, cooperação em financiamento agrícola, investimento e financiamento sustentáveis ​​e cooperação financeira e econômica multilateral. (Xinhua/Li Xin)

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