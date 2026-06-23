Chanceler da China reúne-se com vice-secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã

247 - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, reuniu-se na segunda-feira (22) com Qadir Nizamipour, vice-secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, em Nova Deli, informou o Diário do Povo.

Durante a reunião, Wang, também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e diretor do Escritório da Comissão Central de Relações Exteriores, afirmou que a China acolhe o lançamento de consultas de acompanhamento -- com a assistência do Paquistão e do Qatar -- entre o Irã e os Estados Unidos, com base no Memorando de Entendimento (MoU, sigla em inglês) assinado entre os dois países, bem como o consenso alcançado sobre o mecanismo para a próxima fase das negociações.

As disposições centrais do MoU de 14 pontos foram duramente conquistadas, de acordo com Wang, acrescentando que a manutenção e a implementação efetivas do MoU ajudarão a consolidar a situação de cessar-fogo alcançada com muito esforço, abrirão novas perspectivas para as relações Irã-EUA e contribuirão para trazer a paz de volta à região do Oriente Médio.

Wang observou que a China, como parceira estratégica abrangente do Irã, sempre manteve uma posição imparcial e apoiou todos os esforços favoráveis à paz, apoiou o Irã a salvaguardar sua soberania, segurança e dignidade nacional, e apoiou o Irã a melhorar as relações com os países do Golfo e da região.

Segundo ele, a China está disposta a continuar prestando assistência à sua maneira e a desempenhar um papel construtivo na restauração da paz e da tranquilidade na região o mais rápido possível.

A China sempre considerou e avançou nas relações China-Irã de uma perspectiva estratégica e de longo prazo, e está disposta a trabalhar com o Irã para intensificar os intercâmbios de alto nível, consolidar a confiança mútua política, aprofundar a cooperação prática e promover o desenvolvimento estável e de longo prazo das relações bilaterais, destacou Wang.

Por sua parte, Nizamipour informou sobre a situação mais recente no Oriente Médio e as negociações entre o Irã e os Estados Unidos. Ele expressou a esperança de que a China possa continuar a desempenhar um papel importante para facilitar a implementação efetiva do MoU para a primeira fase entre o Irã e os Estados Unidos.

Nizamipour disse que o Irã sempre atribuiu grande importância às suas relações com a China e valoriza muito o papel positivo que a China tem desempenhado nos assuntos internacionais e regionais, acrescentando que o aprofundamento da parceria estratégica abrangente entre os dois países é o consenso de todos os setores do Irã.

O Irã adere firmemente ao princípio de Uma Só China e está disposto a reforçar ainda mais os intercâmbios em todos os níveis com a China, fortalecer o apoio mútuo, explorar o potencial de cooperação e aprimorar a colaboração sob estruturas multilaterais, como o BRICS, de modo a enfrentar conjuntamente os desafios comuns, afirmou Nizamipour.

Tanto Wang quanto Nizamipour estão em Nova Deli para participar da 16ª Reunião de Conselheiros de Segurança Nacional e Altos Representantes de Segurança Nacional do BRICS.