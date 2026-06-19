China pede que o G7 respeite os princípios da economia de mercado no fornecimento de minerais críticos

247 - A China instou o Grupo dos Sete (G7) a aderir aos princípios da economia de mercado e às regras do comércio internacional, além de deixar de utilizar regras de “pequenos grupos” que minam a ordem econômica e comercial internacional, afirmou nesta quinta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian.

Segundo o Diário do Povo, Lin fez as declarações durante uma entrevista coletiva regular ao ser questionado sobre uma declaração do G7 que enfatizava a redução da dependência de qualquer fornecedor único de minerais críticos, medida amplamente vista como um apelo para diminuir a dependência em relação à China.

Lin Jian disse que a posição da China sobre a defesa da estabilidade e da segurança das cadeias globais industriais e de suprimento de minerais críticos permanece inalterada.