China diz que BRICS se consolidou como "força inabalável pela paz, desenvolvimento e justiça"

247 - A China afirmou nesta quarta-feira (24) que o BRICS se consolidou como uma "força inabalável pela paz, desenvolvimento e justiça globais". A declaração foi feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, em entrevista coletiva em Pequim. As informações são da RT Brasil.

Durante a coletiva, Jiakun afirmou que os países integrantes do bloco "chegaram a um consenso sobre a salvaguarda do multilateralismo, manifestaram apoio à independência, à autossuficiência, à solidariedade e à assistência mútua entre o BRICS e o Sul Global".

O porta-voz comentou a participação do chanceler Wang Yi na 16ª Reunião de Conselheiros de Segurança Nacional e Altos Representantes para Assuntos de Segurança Nacional do BRICS, realizada na terça-feira (23), em Nova Délhi, na Índia.

Segundo Jiakun, ao longo de duas décadas de cooperação, o BRICS consolidou sua posição como uma força central na geopolítica internacional. Nesse contexto, ele defendeu a necessidade de os países do grupo "assumirem suas responsabilidades de defender a ordem internacional e construir consenso sobre como lidar com as dificuldades".

Presidência chinesa em 2027

A chancelaria também destacou que a China exercerá a presidência rotativa do BRICS em 2027. Ao comentar a futura liderança do país no bloco, Jiakun afirmou que Pequim pretende ampliar a cooperação entre os membros.

"A China espera trabalhar com todos os parceiros do BRICS para agir ativamente na concretização da visão de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade", declarou.