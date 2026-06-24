247 - A China defende mais coordenação no BRICS e uma atuação conjunta dos países do bloco em temas de segurança, multilateralismo e solução política de conflitos. A avaliação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, após a recente Reunião de Alto Nível sobre Assuntos de Segurança do BRICS, realizada na Índia.

Segundo a Prensa Latina, Wang Yi afirmou que o encontro expressou uma posição comum em defesa da independência do grupo e do Sul Global, além de reforçar a necessidade de ampliar a solidariedade e a cooperação entre os países membros. O chanceler chinês também destacou que o BRICS deve manter canais permanentes de comunicação e coordenação diante de questões internacionais e regionais de grande relevância.

O ministro ressaltou a importância do mecanismo de Reunião de Altos Representantes para Assuntos de Segurança do BRICS como espaço de diálogo político entre os integrantes do bloco. Na avaliação de Wang, esse formato contribui para aprofundar a cooperação entre os chamados “Grandes BRICS” e pode impulsionar ações conjuntas de maior alcance.

China assumirá presidência rotativa do BRICS

Wang Yi informou ainda que a China assumirá a presidência rotativa do BRICS no próximo ano. O chanceler manifestou a expectativa de receber novamente os representantes dos países do bloco para aprofundar a cooperação política e de segurança.

A reunião realizada na Índia tratou de uma série de desafios considerados estratégicos pelos países membros. Entre os temas debatidos estiveram segurança energética, segurança alimentar, segurança das cadeias de abastecimento, uso de tecnologias emergentes por redes terroristas, cibersegurança e instabilidades provocadas pelas mudanças climáticas.

BRICS debate terrorismo e riscos cibernéticos

Os participantes também analisaram os resultados dos grupos de trabalho conjuntos do BRICS sobre contraterrorismo, realizados nos dias 21 e 22 de maio, e sobre segurança no uso de tecnologias de informação e comunicação, que ocorreram nos dias 8 e 9 de junho.

Nesse contexto, os representantes defenderam o fortalecimento da cooperação dentro do bloco, especialmente em áreas como capacitação dos países membros, melhoria da troca de informações e coordenação entre agências internas responsáveis pela aplicação da lei.

A proposta é ampliar a capacidade coletiva do BRICS para enfrentar o terrorismo e os riscos cibernéticos, em um cenário internacional marcado por ameaças transnacionais e pela crescente dependência de sistemas digitais.

Mecanismo busca fortalecer diálogo em segurança

O encontro de altos representantes de segurança do BRICS funciona como um mecanismo de diálogo entre os países membros. O objetivo é permitir a troca de posições sobre desafios internacionais e ampliar a coordenação em temas relacionados à paz e à segurança.

A reunião reforçou a intenção dos países do bloco de manter uma agenda comum em defesa do multilateralismo, da estabilidade internacional e de respostas políticas coordenadas para conflitos e ameaças globais.