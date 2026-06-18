China saúda acordo inicial entre EUA e Irã e pede respeito aos compromissos

247 - Questionado sobre relatos de que autoridades da Casa Branca afirmaram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o memorando de entendimento (MoU) de primeira fase entre os EUA e o Irã, e de que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, declarou que o texto do memorando foi formalmente finalizado e assinado por ambas as partes, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou nesta quinta-feira (18) que a assinatura do MoU de primeira fase pelos Estados Unidos e pelo Irã tem significado positivo para aliviar as tensões e consolidar o impulso do cessar-fogo. De acordo com o Global Times, China acolhe essa iniciativa e espera que todas as partes envolvidas, incluindo EUA e Irã, respeitem o espírito do acordo e cumpram seriamente seus compromissos.

“A força não pode resolver os problemas; negociações em condições de igualdade são o caminho correto”, afirmou Lin. A China espera que EUA e Irã abordem as negociações da segunda fase com uma postura racional e pragmática, avancem por meio de concessões mútuas e trabalhem juntos para alcançar resultados positivos na próxima etapa das conversas.

Lin declarou que, desde o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, a China tem atuado ativamente para ajudar a interromper os combates e promover a paz. O presidente chinês, Xi Jinping, apresentou solenemente uma proposta de quatro pontos para salvaguardar e promover a paz e a estabilidade no Oriente Médio, além de defender o apoio aos países da região na construção de uma comunidade baseada em boa vizinhança, desenvolvimento, segurança e cooperação.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, realizou mais de 30 telefonemas e reuniões com chanceleres e outras autoridades de alto nível dos países envolvidos, promovendo ampla comunicação e coordenação diplomática. China e Paquistão também divulgaram conjuntamente uma iniciativa de cinco pontos para restaurar a paz e a estabilidade no Golfo e no Oriente Médio.

A China atuará de acordo com o espírito da proposta de quatro pontos apresentada por Xi Jinping e continuará desempenhando um papel ativo e construtivo na promoção da paz e da estabilidade de longo prazo no Oriente Médio e na região do Golfo, concluiu o porta-voz.