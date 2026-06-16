Banco do Brasil é eleito banco do ano em prêmio global

247 - O Banco do Brasil foi escolhido como Banco do Ano pelo Celent Model Bank, reconhecimento internacional considerado um dos principais prêmios globais de tecnologia e inovação no setor financeiro, em uma edição marcada pela valorização do uso de inteligência artificial em escala e pela busca por uma melhor experiência do cliente.

A premiação, que completa 20 anos destacando práticas inovadoras entre instituições financeiras de diferentes países, reforça a posição do BB como referência internacional na aplicação estratégica da tecnologia para ampliar a geração de valor aos clientes e fortalecer sua atuação no mercado bancário global.

Nesta edição, 115 instituições de todos os continentes foram indicadas ao prêmio. A avaliação levou em conta critérios como inovação, excelência tecnológica e resultados de negócio, fatores que colocaram o Banco do Brasil em destaque entre os participantes.

O reconhecimento está ligado à incorporação em larga escala de inteligência artificial e analytics pelo BB. Segundo o banco, essas ferramentas têm ampliado a capacidade da instituição de compreender melhor o comportamento dos clientes, antecipar demandas e oferecer soluções mais precisas em diferentes canais de atendimento.

“Este reconhecimento internacional reforça a estratégia do Banco do Brasil de colocar a tecnologia a serviço das pessoas, com responsabilidade, escala e impacto real. Além de desenvolver soluções avançadas, estamos integrando a inteligência artificial ao cotidiano da organização, ampliando a capacidade de nossos times de atender melhor os clientes e gerar valor para a sociedade”, afirmou Marisa Reghini, vice-presidente de negócios digitais e tecnologia do Banco do Brasil.

Além do uso de soluções tecnológicas avançadas, o prêmio também destaca a ampliação do acesso à inteligência artificial dentro da própria organização. A estratégia tem como objetivo transformar ferramentas sofisticadas em recursos disponíveis no dia a dia dos funcionários, incluindo profissionais que atuam diretamente na rede de atendimento aos clientes.

Para o Banco do Brasil, a adoção dessas tecnologias em larga escala representa uma mudança estrutural na forma como a instituição organiza seus processos, apoia suas equipes e aprimora a relação com os clientes. A integração entre áreas de dados, tecnologia, negócios e atendimento tem sido apresentada como um dos pilares dessa transformação.

“A conquista também evidencia a força de um trabalho coletivo, que reúne especialistas em dados, tecnologia e negócios, além de profissionais da rede de agências, todos comprometidos em transformar inovação em resultados concretos e em experiências cada vez mais relevantes para os clientes”, completou Marisa Reghini.

Com o resultado, o Banco do Brasil consolida sua presença entre os protagonistas globais da agenda de inovação financeira. A premiação reforça o posicionamento da instituição como empresa que utiliza tecnologia para simplificar serviços, fortalecer o relacionamento com clientes, apoiar empresas e ampliar sua contribuição à sociedade.