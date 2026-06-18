Mídias dos países do BRICS unem esforços para formar ambiente global de mídia mais justo

247 - A sessão temática "Mídia e BRICS: formação de espaço informativo comum" foi realizada no Centro de Mídia Cultural e Informativo BRICS+ na Biblioteca Rudomino de Literatura Estrangeira, em Moscou. O evento deu continuidade à programação da Semana Jubileu do BRICS, organizada pela rede internacional de mídia TV BRICS e pela Biblioteca de Literatura Estrangeira.



O encontro reuniu representantes de importantes veículos de comunicação dos países do BRICS e de nações parceiras. Os participantes discutiram a mídia como instrumento estratégico de cooperação humanitária, o impacto das plataformas digitais na transformação do espaço informativo, o desenvolvimento de projetos conjuntos e o fortalecimento de laços institucionais entre organizações do setor.



O correspondente da emissora pública indiana Prasar Bharati, Divesh Kumar, destacou que o discurso global por muito tempo foi moldado a partir de uma única perspectiva. Segundo ele, a missão dos jornalistas dos países do BRICS é mudar essa realidade, contando suas próprias histórias e apresentando ao mundo civilizações e histórias milenares dos países do grupo. Ele também propôs iniciativas como programas de intercâmbio de jornalistas e produção conjunta de conteúdos.



"Primeiro, programas de intercâmbio de jornalistas. Vamos permitir que jovens repórteres dos países do BRICS trabalhem nas redações uns dos outros. Que eles possam ver o mundo pelos olhos uns dos outros. Em segundo lugar, a produção conjunta de conteúdos. Vamos filmar documentários em conjunto, preparar reportagens colaborativas e publicar artigos editoriais conjuntos sobre temas importantes para todos nós: impactos das mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, tecnologias e cultura"



Divesh Kumar

Correspondente da emissora pública indiana Prasar Bharati



O especialista também destacou a parceria entre Rússia e Índia. Segundo ele, da cooperação no setor energético à exploração espacial e à transformação digital, Índia e Rússia estão escrevendo um novo capítulo de relações de confiança, e os meios de comunicação devem desempenhar um papel fundamental ao contar essa história ao mundo.



O diretor-geral do canal boliviano Visión 360, Baldwin Montero, deu continuidade a essa ideia e defendeu a criação de um espaço informativo inclusivo no BRICS. Ele observou que o mundo hoje testemunha o surgimento de novas vozes e perspectivas, e que os meios de comunicação da América Latina, Ásia, África, Oriente Médio e Eurásia podem contribuir para a formação de uma representação mais equilibrada e próxima da realidade das sociedades.



"A cooperação entre os meios de comunicação não é apenas uma troca técnica de materiais, mas um esforço conjunto para que as sociedades se conheçam melhor. Quando um habitante de Moscou passa a compreender mais profundamente o cotidiano de La Paz e um jornalista boliviano tem a oportunidade de analisar em detalhe os processos que ocorrem na Índia, China, Brasil, África do Sul ou em qualquer outro país do BRICS, fortalece-se a confiança internacional e desaparecem as barreiras culturais. Nenhuma sociedade possui respostas para todas as questões, mas cada uma tem algo a compartilhar. Ele também agradeceu à TV BRICS pelo enorme trabalho realizado nesse sentido, destacando que plataformas como esta aproximam os povos, promovem o intercâmbio cultural e ajudam a compreender melhor as transformações globais que moldam o século XXI. A Bolívia e, em particular, o canal Visión 360, confirmam sua disposição de desenvolver parcerias entre meios de comunicação e de participar ativamente de projetos voltados à aproximação entre os países"



Baldwin Montero

Diretor-geral do canal boliviano Visión 360



O diretor de comunicação da Associação Nacional Etíope de Profissionais de Comunicação, Yohannes Wondirad, afirmou que a transformação do espaço informativo do BRICS por meio das plataformas digitais vai além de uma mudança tecnológica. Ele destacou que os países do BRICS definiram soluções digitais e tecnológicas como prioridade para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reconhecendo a importância da inteligência artificial, dos big data e de outras tecnologias avançadas.



"A agenda do BRICS foi ampliada e agora inclui a cooperação no campo das tecnologias da informação e comunicação, com foco na superação da exclusão digital e na garantia da cibersegurança. Os líderes do grupo reconheceram que a internet desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento, oferecendo ferramentas eficazes às partes interessadas e ampliando as oportunidades de parceria global. Além disso, os países do BRICS desenvolveram mecanismos conjuntos de cooperação no setor espacial, incluindo uma constelação de satélites de observação da Terra. Essa iniciativa visa apoiar o desenvolvimento socioeconômico. A transformação do espaço informativo do BRICS por meio de plataformas digitais não representa apenas uma mudança tecnológica, mas também um reordenamento geopolítico e cultural. Ao expandir redes de parceria, desenvolver projetos midiáticos conjuntos e fortalecer vínculos institucionais, estamos formando um ambiente global de mídia mais justo"



Yohannes Wondirad

Diretor de comunicação da Associação Nacional Etíope de Profissionais de Comunicação



O especialista etíope destacou o papel do grupo de trabalho do BRICS sobre comunicação no desenvolvimento de parcerias midiáticas e na formação de uma agenda digital voltada à promoção de tecnologias e ao enfrentamento de ameaças digitais. Entre as prioridades estão cibersegurança, soluções de pagamentos digitais, inteligência artificial responsável e bens públicos digitais. O palestrante também informou que os países do BRICS estudam o uso de plataformas digitais em agrotecnologia, medicina e educação. Essa abordagem intersetorial garante a integração da cooperação midiática com resultados concretos no campo do desenvolvimento.



O primeiro vice-editor-chefe do escritório eurasiático do Grupo de Mídia da China (CMG), Wang Delu, destacou que as diferenças entre as culturas e formas de pensamento dos povos de diferentes países podem gerar estereótipos falsos e desconfiança entre as pessoas em diversas áreas, incluindo a economia. Segundo ele, a tarefa dos meios de comunicação é reduzir essa lacuna ao apresentar os países por meio de narrativas próprias, inclusive com projetos conjuntos. Nesse contexto, um filme russo-chinês foi lançado nos cinemas em fevereiro de 2025, e atualmente está em produção a sua continuação.



"A China Media Group organiza cinco festivais internacionais na China, realizados em Pequim, Xangai, na ilha de Hainan e em outras cidades chinesas. Por isso, em nome da CMG, eu gostaria de convidar parceiros russos, assim como indianos, eurasiáticos e de outros países, a levarem seus filmes ao nosso país. Existe hoje um desconhecimento entre os países e um vazio de informação para o público. Os profissionais internacionais de mídia devem manter a calma e buscar pontos de convergência. Agradeço também à TV BRICS por criar um ambiente confortável onde é possível encontrar temas comuns e iniciar projetos conjuntos. E isso é o mais importante"



Wang Delu

Primeiro vice-editor-chefe do escritório eurasiático do Grupo de Mídia da China (CMG)



Durante a sessão, também discursou o chefe do escritório de correspondentes do portal Brasil de Fato em Moscou, Serguei Monin.



Monin compartilhou sua experiência pessoal trabalhando na interseção de duas culturas: ele nasceu na Rússia e viveu grande parte da vida no Brasil. O jornalista observou que o Brasil de Fato é o único veículo de mídia brasileiro acreditado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O escritório de correspondência foi aberto em 2021 para preencher um vazio informativo e oferecer ao público brasileiro uma visão objetiva dos acontecimentos na Rússia e dos principais eventos internacionais a partir da perspectiva russa.



Ele também afirmou que o BRICS é um verdadeiro exemplo de multipolaridade: países muito diferentes em história, cultura, língua e clima interagem e dialogam entre si. Segundo ele, a formação de um espaço informativo do bloco e a parceria entre meios de comunicação já não são conceitos abstratos, mas uma realidade concreta.



Em comemoração aos 20 anos do BRICS, a rede TV BRICS lançou o projeto multiformato "Reunião da Mídia Global", reunindo perspectivas de parceiros sobre a formação da agenda informativa global. Atualmente, a rede coopera com mais de 100 veículos de mídia em mais de 33 países.



A Semana Jubileu do BRICS acontece em Moscou de 15 a 20 de junho. Anteriormente, foi realizada a sessão de painel "BRICS 20 anos: balanço, conquistas e perspectivas de cooperação", com participação de especialistas de Índia, China, Brasil, África do Sul e Rússia.