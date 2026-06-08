Vacina terapêutica cubana contra câncer apresenta resultados positivos

247 - Uma vacina terapêutica cubana desenvolvida para o tratamento de tumores sólidos apresenta resultados positivos em diferentes tipos de câncer. Entre eles estão o colorretal, o hepatocarcinoma, o de ovário e o renal em pacientes em estágio avançado, informou a Prensa Latina, parceira da rede TV BRICS.

A tecnologia foi criada pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba e pertence à categoria de medicamentos de imunoterapia ativa. Na fase II dos ensaios clínicos, a vacina apresenta baixo número de efeitos adversos, bem tolerados pelos pacientes.

Segundo a líder do projeto, Yanelys Morera, essas características permitem combinar a vacina com métodos tradicionais de tratamento sem aumentar a toxicidade.

O medicamento atua sobre os mecanismos que ajudam o tumor a obter nutrientes e também desencadeia respostas imunológicas voltadas a conter o avanço do processo tumoral. Além disso, estimula a produção de anticorpos específicos capazes de limitar o fluxo sanguíneo para o tumor.

Os pesquisadores observam que alguns pacientes que participaram dos ensaios clínicos apresentaram mudanças positivas na qualidade de vida. Em certos casos, também foram registradas respostas completas à terapia.

Os resultados foram apresentados ao presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante uma reunião com especialistas e cientistas da área da saúde.