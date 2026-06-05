Putin afirma que cooperação com a China alcança níveis sem precedentes

247 - O presidente russo Vladimir Putin realizou um encontro com os líderes das principais agências internacionais de notícias no Palácio Konstantinovski, em Strelna, durante o 29º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF). A informação foi divulgada pela TV BRICS.



O diretor-geral da Xinhua News Agency, parceira da TV BRICS, Fu Hua destacou que nos últimos 14 anos os líderes dos dois países se reuniram 50 vezes, classificando o resultado como sem precedentes. Em resposta à pergunta sobre como os países chegaram a esse nível, Putin ressaltou que o desenvolvimento das relações com a China vem se fortalecendo há séculos e que, nos últimos anos, se apoia em uma estratégia de longo prazo estabelecida em 2001, com a assinatura do tratado de base sobre boa vizinhança, amizade e cooperação.

"Somos aliados e parceiros naturais. Somos vizinhos. Temos uma enorme fronteira comum. A história assim quis. Ao longo dos séculos, por meio do convívio, foi se consolidando um determinado sistema de princípios nas nossas relações. Não ontem, não hoje, não há cinco anos, mas ao longo de séculos esses princípios vêm sendo construídos. [...] Nos últimos anos, com o crescimento e a diversificação das economias da China e da Rússia, novas oportunidades vão surgindo para nós"



Vladimir Putin

Presidente da Rússia

Ele acrescentou que, mais recentemente, maior atenção tem sido dedicada a questões ligadas à nova economia, baseada em inteligência artificial, tecnologias da informação e avanços nas áreas de biologia e genética. O líder russo destacou a relação de confiança pessoal com o presidente chinês Xi Jinping, que contribui para o fortalecimento dos laços bilaterais. "Em breve, vamos agradar ao setor energético mundial com novos acordos entre a Rússia e a China", acrescentou.



Especial atenção foi dedicada à parceria russo-egípcia. Em resposta à pergunta de Shohrat Aref, editora-executiva da Agência de Notícias do Oriente Médio (MENA), Putin confirmou a disposição para aprofundar as relações entre os dois países e destacou sua boa relação pessoal com o presidente egípcio Abdel Fattah Al Sisi. Entre os principais projetos conjuntos, o presidente russo mencionou a construção de uma usina nuclear no Egito, com previsão de lançamento do primeiro bloco em 2028, e a criação de um polo tecnológico russo no Vale do Nilo.



O diretor-geral e editor-chefe da agência indiana PTI, Vijay Joshi, observou que a base das relações entre a Índia e a Rússia continua sendo a parceria estratégica privilegiada, e perguntou como, na visão de Putin, seria possível dar um novo impulso a essa colaboração.



"O senhor disse que é uma parceria estratégica especialmente privilegiada. E é mesmo. Ela também não se formou ontem, anteontem, nem há um ou cinco anos. Foi sendo construída ao longo de décadas. [...] Mas temos todas as condições para trabalhar de forma mais ativa e alcançar metas mais ambiciosas. Temos um dos maiores investimentos estrangeiros na economia indiana, e continuaremos fazendo isso; os investimentos serão mútuos. [...] Traçamos planos muito bons, promissores e de longo alcance, que são do interesse tanto da Índia quanto da Rússia", disse Putin.



Vladimir Putin confirmou a intenção de aumentar o volume de comércio com a Índia para US$ 100 bilhões (R$ 507 bi) nos próximos anos. Atualmente, o montante gira em torno de US$ 58 a US$ 60 bilhões (de R$ 294 bi a R$ 304 bi). Entre os setores mais promissores de cooperação, ele citou o energético, incluindo a energia nuclear e de hidrocarbonetos, e o farmacêutico.



A diretora-geral do Complexo de Rádio e Televisão do Presidente do Cazaquistão, parceiro da TV BRICS, Raushan Kazhybayeva recordou a recente visita de Vladimir Putin ao Cazaquistão e a adoção de um documento com sete bases da amizade entre os países. Sua pergunta girou em torno da importância do novo documento e do simbolismo da doação de quatro tigres-do-Amur ao Cazaquistão.



"As relações com o Cazaquistão estão se desenvolvendo com muito sucesso, em trajetória ascendente. Ao mesmo tempo, quero deixar claro desde já que nossos amigos e parceiros cazaques não são parceiros assim tão fáceis. Em quase toda questão, sempre há um debate bastante acalorado. Isso vale para as relações financeiras, para as relações na indústria, para as condições de investimento, para grandes projetos. Mas de ambos os lados há a vontade de encontrar um compromisso que não apenas satisfaça as duas partes, mas que contribua para o alcance de objetivos comuns. E o objetivo comum é um só: o desenvolvimento e a melhoria do bem-estar dos cidadãos do Cazaquistão e da Rússia. [...] Isso, na minha avaliação, está voltado para o futuro, para preservar nossas relações e desenvolvê-las em todas as direções, incluindo o aspecto humanitário", afirmou o presidente russo.



As áreas mais promissoras de cooperação incluem energia, com destaque para a construção de usina nuclear e a extração conjunta de urânio; o setor espacial, o desenvolvimento educacional e o apoio à língua russa, além do meio ambiente, em especial o programa de recuperação da população de tigres-do-Amur no Cazaquistão. O presidente destacou que a Rússia e o Cazaquistão são unidos por uma história multissecular e por uma série de vantagens herdadas do período em que faziam parte de um mesmo Estado, como forte cooperação, infraestrutura de transportes integrada e uma língua comum de comunicação.



O 29º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo ocorre de 3 a 6 de junho. A TV BRICS é parceira de mídia do fórum.