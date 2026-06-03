247 - O 29º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF) será realizado entre os dias 3 e 6 de junho. Com o tema "Diálogo pragmático: o caminho para um futuro estável", o evento contará com o apoio de mídia da rede TV BRICS.

Representantes de mais de 130 países e territórios confirmaram presença. Entre os convidados, estão previstos chefes de órgãos governamentais, organizações internacionais, representantes do setor empresarial e da comunidade especializada e científica.

A programação do fórum está estruturada em torno da formação de um novo modelo de desenvolvimento global em condições de transformação da economia mundial. Os temas do SPIEF-2026 refletem a transição para um sistema multipolar de relações internacionais e a necessidade de buscar soluções equilibradas.

"Hoje, o diálogo pragmático ganha especial importância, voltado à busca de soluções capazes de garantir o desenvolvimento sustentável em um contexto de transformação global. O fórum tradicionalmente atua como uma plataforma onde se formam novas abordagens de cooperação e se lançam iniciativas que definem a agenda econômica para os próximos anos", afirmou o assessor do presidente da Rússia e secretário responsável do comitê organizador do SPIEF, Anton Kobiakov.

A programação reúne mais de 150 sessões, agrupadas por áreas temáticas: da economia mundial e russa à liderança tecnológica, agenda social e desenvolvimento do ambiente de vida. Atenção especial é dada a formatos de diálogo prático, como cafés da manhã e diálogos empresariais internacionais com países e regiões-chave, incluindo o Brasil, a Índia, a China, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, os países da África e da América Latina, os países da União Econômica Eurasiática (UEE) e da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Também estão previstos eventos especiais: Fórum Empresarial do G20, Fórum Russo de Pequenas e Médias Empresas (Fórum PME), Fórum Empresarial da OCX, Fórum Empresarial do BRICS, Fórum Econômico Internacional da Juventude "Dia do Futuro", Fórum das Indústrias Criativas e o fórum "Segurança de Medicamentos".

Na zona de diálogo empresarial da Roscongress International, durante o SPIEF-2026, serão realizados diálogos temáticos, apresentações, encontros setoriais internacionais no formato "business-to-business", além de eventos dedicados ao papel da cultura, da arte e da educação no desenvolvimento de parcerias. Atenção especial será dada ao segmento jovem: ocorrerá uma série de encontros organizados especialmente para participantes dos projetos juvenis "Academia SPIEF" e "Ponto Júnior".

"Neste ano, o programa de eventos da zona de diálogo empresarial da Roscongress International atinge um novo patamar. Cada atividade aqui [...] é voltada para um resultado concreto: busca de parceiros, lançamento de projetos conjuntos, fechamento de acordos. Reunimos diferentes trilhas temáticas e prevemos uma ampla cobertura geográfica. Tudo isso é uma resposta às demandas reais do setor empresarial internacional, que não quer apenas discutir problemas, mas encontrar soluções", afirmou a vice-diretora e chefe da diretoria de cooperação internacional e regional da Fundação Roscongress, Aleksandra Ogneva.

A zona de diálogo empresarial da Roscongress International contará com um estúdio da TV BRICS para a realização de entrevistas com líderes empresariais e autoridades governamentais.