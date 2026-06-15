Indonésia une ciência e agricultura em busca da autossuficiência alimentar

247 - O Ministério da Agricultura e a Agência Nacional de Pesquisa e Inovação da Indonésia (BRIN) firmaram um acordo para fomentar iniciativas conjuntas em pesquisa e inovação agrícola, com o objetivo de consolidar a autossuficiência alimentar e o desenvolvimento de cadeias produtivas do setor, segundo a Antara News e a TV BRICS.

Segundo o ministro da Agricultura, Andi Amran Sulaiman, o acordo abre oportunidades para que pesquisadores desenvolvam inovações capazes de melhorar diretamente a produtividade agrícola, o bem-estar dos agricultores e a adaptação às mudanças climáticas.

O alto funcionário acrescentou que a segurança alimentar abrange não apenas o arroz, mas também a horticultura, as plantações, a pecuária e outros subsetores que sustentam o abastecimento alimentar do país.

Em apoio à autossuficiência, o ministério planeja desenvolver clusters de commodities com forte demanda global, como cacau, café, castanha de caju, cana-de-açúcar, soja e alho. Pesquisadores serão enviados diretamente aos locais de desenvolvimento para garantir a aplicação rápida dos resultados no campo.

A soja e o alho estão entre as commodities prioritárias por oferecerem oportunidades significativas de aumento da produtividade e redução da dependência de importações, segundo Amran.

O presidente da BRIN, Arif Satria, afirmou que a agência já desenvolveu diversas inovações prontas para apoiar a transformação agrícola do país, incluindo variedades de culturas resistentes ao clima, máquinas agrícolas, inteligência artificial, genômica, robótica e sistemas de agricultura inteligente. Para Arif, a agricultura moderna exige suporte científico multidisciplinar, e a BRIN direcionará sua capacidade de pesquisa para apoiar a agenda nacional de desenvolvimento agrícola.