A batalha pelo Peru começou

Porto de Chancay, mineração estratégica, presença militar dos Estados Unidos e uma eleição decisiva colocam o Peru no centro da disputa global por rotas, recursos e soberania no século XXI.

Enquanto a China avança com infraestrutura e integração comercial no Pacífico Sul, os Estados Unidos respondem com pressão diplomática, acordos militares e influência direta sobre o Estado peruano. No meio dessa disputa, uma eleição fragmentada pode redefinir o papel do país na geopolítica continental e expor, de forma concreta, como portos, minérios e forças armadas se tornaram o verdadeiro campo de batalha da soberania latino-americana.

O Peru deixou de ser periferia

O Peru deixou de ser um país periférico marcado apenas por instabilidade política para se tornar um ponto crítico da disputa global por poder. Essa transformação não nasce de discursos, mas da matéria concreta: portos, rotas, minérios, bases, contratos e decisões de Estado. O que está em curso não é uma crise nacional isolada, mas a incorporação do território peruano a uma nova arquitetura de circulação da riqueza que conecta a América do Sul diretamente ao eixo dinâmico da economia mundial.

Durante décadas, o Peru ocupou uma posição marginal na geopolítica continental, orbitando entre crises institucionais e ciclos econômicos dependentes. Em 2026, essa condição foi superada por um deslocamento estrutural. A construção do Porto de Chancay, sob controle da estatal chinesa Cosco Shipping, a centralidade do país na exportação de cobre e outros minerais críticos, a intensificação da presença militar e dos contratos de defesa com os Estados Unidos e uma eleição marcada por fragmentação e disputa aberta reposicionaram o Peru como território de passagem estratégica. Não se trata mais de um país à margem, mas de um espaço por onde passam fluxos decisivos de mercadorias, capital e influência.

Essa mudança altera a natureza da disputa política interna. A eleição em curso não define apenas um governo, mas quem administrará um território que passou a integrar diretamente a disputa entre as duas principais potências do sistema internacional. Ao mesmo tempo em que a China avança pela infraestrutura e pela integração logística, os Estados Unidos respondem por meio de acordos militares, pressão diplomática e presença operacional. O resultado é a sobreposição de interesses externos sobre um Estado fragmentado, que passa a operar sob múltiplas pressões.

O Peru, portanto, deixou de ser periferia porque deixou de ser irrelevante para a circulação global da riqueza. Tornou-se passagem. E, na história, não há espaço neutro quando rotas estratégicas entram em disputa.

Chancay: o porto que redesenhou o Pacífico Sul

O ponto de inflexão dessa transformação é o Porto de Chancay. Localizado a cerca de 80 quilômetros de Lima e operado majoritariamente pela estatal chinesa Cosco Shipping, o empreendimento foi concebido como um terminal de águas profundas capaz de conectar diretamente a América do Sul ao sistema logístico asiático. Não se trata de mais um porto. Trata-se de uma infraestrutura pensada para alterar a geografia da circulação comercial no Pacífico Sul.

Chancay reduz o tempo de travessia entre a costa sul-americana e a Ásia para cerca de 23 a 30 dias e diminui custos logísticos em torno de 20%. Esses números, por si só, já indicam sua importância. Mas o efeito mais profundo está na reorganização das rotas. Ao criar um eixo direto com a China, o porto diminui a dependência de circuitos tradicionais, como o Canal do Panamá e os hubs atlânticos, deslocando parte do fluxo comercial sul-americano para o Pacífico.

Essa mudança não ocorre de forma isolada. Chancay foi projetado para se articular com corredores terrestres que atravessam o continente, conectando regiões produtoras do Brasil, da Bolívia e do próprio Peru ao litoral pacífico. Na prática, isso significa a possibilidade de escoar commodities agrícolas e minerais diretamente para a Ásia sem passar pelos antigos gargalos logísticos. O porto deixa de ser apenas uma infraestrutura costeira e passa a funcionar como nó central de uma rede continental em formação.

A presença chinesa nesse projeto é decisiva. Ao assumir o controle operacional do porto, Pequim não apenas investe em infraestrutura, mas se posiciona como agente ativo na organização dos fluxos comerciais da região. Isso amplia sua capacidade de influência sobre cadeias produtivas, tempos de circulação e custos logísticos, elementos fundamentais para a disputa econômica global.

Chancay, portanto, não é apenas um ativo peruano. É um dispositivo de reorganização espacial da economia sul-americana. Ao encurtar distâncias e redefinir rotas, ele transforma o Peru em porta de saída para o Pacífico e, ao mesmo tempo, em ponto de entrada da influência asiática no continente.

Cobre, território e a nova economia da guerra

A centralidade de Chancay só se explica plenamente quando se observa o que passa por ele. O Peru é hoje um dos maiores produtores de cobre do mundo, responsável por cerca de 10% da oferta global, além de possuir reservas significativas de ouro, prata e zinco. Esse dado desloca o país do campo da geopolítica abstrata para o terreno concreto da economia estratégica. O cobre deixou de ser apenas uma commodity industrial para se tornar insumo crítico da transição energética, da indústria digital e da própria estrutura militar contemporânea.

Veículos elétricos, redes de transmissão, data centers, sistemas de defesa e infraestrutura de telecomunicações dependem diretamente desse mineral. Em outras palavras, o cobre está na base material da nova economia global. A China, principal destino das exportações minerais peruanas, absorve mais de 70% do cobre exportado pelo país. Essa relação cria uma interdependência direta entre território, produção e demanda, na qual o Peru se torna elo fundamental de uma cadeia produtiva que sustenta o crescimento asiático e, ao mesmo tempo, alimenta a disputa tecnológica e energética global.

O volume de investimentos confirma essa centralidade. A carteira de projetos minerários no Peru gira em torno de US$ 60 a 65 bilhões, com o cobre representando mais de dois terços desse total. Trata-se de um fluxo contínuo de capital voltado à extração de um recurso que estrutura não apenas a economia peruana, mas a própria reorganização industrial do século XXI. Nesse contexto, o território deixa de ser apenas espaço físico e passa a ser suporte de uma infraestrutura mineral estratégica.

É nesse ponto que a lógica material se impõe. Chancay não é relevante por si só. Ele é relevante porque escoa cobre. Sem essa base, o porto seria apenas mais um terminal marítimo. Com ela, torna-se peça de uma engrenagem que conecta mineração, indústria global e poder geopolítico. A disputa pelo Peru, portanto, não pode ser compreendida sem considerar que, sob seus Andes, está uma das matérias-primas mais decisivas da economia contemporânea.

A resposta dos Estados Unidos

A consolidação de Chancay e a centralidade mineral do Peru produziram uma reação direta de Washington. Em janeiro de 2026, o país foi designado como aliado extra-OTAN, um status que amplia o acesso a cooperação militar, tecnologia e financiamento de defesa. Na mesma janela, avançou a modernização da base naval de Callao, a poucos quilômetros do novo porto, com um pacote que pode chegar a US$ 1,5 bilhão em desenho, construção e sistemas. Não se trata de um movimento isolado. Trata-se da construção de um contraponto operacional ao eixo logístico que liga Chancay à Ásia.

A linguagem adotada pelos Estados Unidos também mudou. Autoridades passaram a enquadrar Chancay como uma infraestrutura de uso dual, com potencial civil e militar, e a tratar o tema como questão de segurança hemisférica. Esse enquadramento abre espaço para pressão diplomática, imposição de condicionantes e ampliação da presença operacional sob o argumento de proteção de rotas e instalações críticas. O efeito concreto é deslocar a disputa do plano comercial para o plano da segurança.

No terreno, essa resposta se traduz em cooperação ampliada, com exercícios conjuntos, assistência técnica, intercâmbio de inteligência e facilitação para deslocamento de tropas ao longo de 2026. Somado ao status de aliado extra-OTAN, esse processo cria um corredor de integração militar que conecta doutrina, logística e capacidade de resposta, aproximando o Peru do ecossistema de defesa norte-americano.

A estratégia não busca impedir a existência da infraestrutura, mas redefinir as condições em que ela opera. Ao fortalecer Callao e ampliar a integração militar, Washington estabelece um arranjo de vigilância e influência sobre o litoral central peruano, exatamente onde o novo eixo logístico se materializa. Em termos de realismo político, trata-se de garantir que, mesmo com a presença econômica chinesa, o controle das variáveis críticas, como segurança, interoperabilidade e capacidade de dissuasão, permaneça alinhado aos interesses dos Estados Unidos.

F-16 e a captura da defesa

A escolha dos caças F-16 pelo Peru é o momento em que a disputa geopolítica deixa de ser inferência e se torna evidência concreta. O país avançou na aquisição de 24 aeronaves F-16 Block 70, em um pacote estimado em até US$ 3,5 bilhões, superando concorrentes como o Gripen sueco e o Rafale francês. Em termos técnicos, a decisão poderia ser tratada como modernização da força aérea. Em termos estratégicos, trata-se de uma inflexão no alinhamento militar do país.

O processo expôs fissuras internas. O presidente interino José María Balcázar tentou postergar a decisão para o governo eleito, argumentando falta de legitimidade para assumir um compromisso dessa magnitude em meio ao processo eleitoral. Ainda assim, o contrato avançou, pagamentos iniciais foram realizados e a decisão foi operacionalizada dentro da estrutura de defesa. A sequência gerou renúncia de ministros, tensão entre Executivo e Forças Armadas e intervenção direta do embaixador dos Estados Unidos, que advertiu sobre consequências caso o Peru agisse fora dos termos negociados.

O elemento central não é a aeronave, mas o sistema que ela carrega. O F-16 insere o Peru em um ecossistema de defesa integrado aos Estados Unidos, que envolve treinamento contínuo, manutenção dependente, atualização de software, fornecimento de armamentos e interoperabilidade com forças alinhadas ao padrão ocidental. Não se trata de uma compra pontual. Trata-se de um vínculo estrutural de longo prazo que limita a autonomia decisória do país no campo militar.

A presença da Lockheed Martin nesse processo é decisiva. Como principal fornecedora, a empresa não atua apenas como vendedora de equipamento, mas como articuladora de um modelo de integração que conecta indústria, governo e forças armadas. O resultado é um mecanismo clássico de dependência estratégica, no qual a capacidade de defesa nacional passa a operar dentro de parâmetros definidos externamente.

Nesse contexto, a escolha dos F-16 funciona como contraponto direto ao avanço chinês em Chancay. Enquanto o porto integra o Peru a uma lógica de circulação econômica voltada à Ásia, a defesa aérea o insere em uma arquitetura militar vinculada aos Estados Unidos. O território passa a concentrar dois sistemas de poder que operam em camadas distintas, mas sobre o mesmo espaço. A disputa, que antes se expressava em infraestrutura e comércio, agora atravessa o núcleo duro do Estado.

Eleição: quem controla o Estado

A disputa eleitoral em curso é o ponto em que todas as camadas anteriores convergem. A eleição peruana de 2026 ocorre sob fragmentação extrema, contagem contestada e desgaste institucional acumulado. Com mais de 95% das atas apuradas, Keiko Fujimori lidera o primeiro turno com cerca de 17%, enquanto Roberto Sánchez consolida a segunda posição por margem estreita sobre Rafael López Aliaga. Projeções de segundo turno indicam empate técnico entre Fujimori e Sánchez, na casa dos 38% a 38%, em um cenário de alta rejeição e baixa legitimidade.

Os perfis delimitam três vetores distintos de condução do Estado. Fujimori representa a continuidade do campo conservador ligado ao Congresso, ao empresariado urbano e a uma agenda de segurança e mercado mais alinhada a Washington. Sánchez surge como candidato nacionalista com discurso de maior controle estatal sobre recursos naturais e possibilidade de revisão constitucional, o que desloca o eixo da disputa para soberania mineral e papel do Estado. López Aliaga expressa a ultradireita empresarial e religiosa, com retórica de ordem, liberalização e forte convergência com a agenda de segurança hemisférica dos Estados Unidos.

A instabilidade do processo amplia a incerteza. A renúncia do chefe do órgão eleitoral, denúncias de irregularidades sem comprovação e operações policiais envolvendo autoridades eleitorais deterioram a confiança pública, ainda que missões internacionais não tenham identificado fraude sistêmica. Esse ambiente fragiliza a capacidade do próximo governo de exercer autoridade plena sobre decisões estratégicas.

A leitura preditiva é direta. Um governo Fujimori tende a estabilizar o alinhamento com os Estados Unidos no campo da defesa e da segurança, preservando a integração econômica com a China por necessidade comercial. Um governo Sánchez tende a tensionar a relação com investidores e a reabrir o debate sobre controle de recursos, enfrentando resistência do Congresso, do mercado, da mídia e de setores militares. Um eventual avanço de López Aliaga deslocaria a disputa para um confronto entre direitas, com maior previsibilidade para a agenda de segurança alinhada a Washington.

A eleição, portanto, não é um evento isolado. É o mecanismo pelo qual se decide quem administrará um território já integrado a duas arquiteturas de poder distintas. O resultado não elimina a disputa externa, mas define como ela será mediada internamente.

O Peru como campo de disputa

A partir desse ponto, os elementos deixam de operar de forma isolada e passam a compor uma única estrutura. O Porto de Chancay organiza a saída da produção para o Pacífico e conecta o território peruano ao circuito asiático. O cobre e os demais minerais dão densidade material a esse fluxo, transformando o país em fornecedor de insumos críticos para a economia global. A resposta dos Estados Unidos, por meio da integração militar, da modernização de Callao e da compra dos F-16, estabelece um eixo de controle securitário sobre o mesmo espaço. A eleição, por sua vez, define quem irá administrar essa sobreposição.

O resultado é um território atravessado por dois sistemas de poder que não se anulam, mas coexistem em tensão permanente. De um lado, uma lógica de integração econômica baseada em infraestrutura, comércio e reorganização das rotas globais. De outro, uma lógica de contenção baseada em defesa, vigilância e alinhamento estratégico. O Peru passa a operar como ponto de interseção entre essas duas dinâmicas, sem dispor de plena autonomia para controlar nenhuma delas de forma isolada.

Essa condição revela um deslocamento mais amplo na geopolítica latino-americana. A disputa não se limita mais a influência diplomática ou alinhamento ideológico. Ela se materializa no controle dos meios de circulação da riqueza e dos instrumentos de proteção desse fluxo. Portos, minas, bases, contratos e sistemas de armas deixam de ser elementos técnicos e passam a constituir o núcleo da disputa pelo poder.

Nesse contexto, o Estado peruano aparece fragmentado. As decisões estratégicas são atravessadas por interesses externos, pressões internas e limitações institucionais. A política deixa de ser o espaço exclusivo de definição do rumo nacional e passa a ser apenas uma das camadas de um processo mais amplo, no qual a infraestrutura e a economia impõem limites concretos às escolhas possíveis.

O Peru, portanto, não é apenas um país em disputa. É um campo onde se sobrepõem diferentes arquiteturas de poder, cada uma operando em níveis distintos, mas convergindo sobre o mesmo território.

A disputa pelo Peru e o futuro da América do Sul

O que está em jogo no Peru ultrapassa suas fronteiras e projeta efeitos diretos sobre toda a América do Sul. A consolidação de Chancay como hub transpacífico abre a possibilidade de reconfigurar os fluxos de exportação do continente, especialmente para países como o Brasil, cuja produção agrícola e mineral pode encontrar no Pacífico uma rota mais eficiente para a Ásia. Isso desloca o eixo histórico da integração sul-americana, tradicionalmente orientado pelo Atlântico, e reposiciona o continente dentro da economia global.

Essa mudança não é neutra. Ao conectar o interior produtivo sul-americano ao litoral peruano, os corredores bioceânicos em discussão criam uma nova infraestrutura de integração regional. A depender de como forem estruturados, podem ampliar a autonomia dos países ou aprofundar sua dependência de capitais, tecnologias e interesses externos. O Peru, nesse cenário, deixa de ser apenas elo geográfico e passa a ser operador central dessa conexão.

Ao mesmo tempo, a presença ampliada dos Estados Unidos no campo da defesa indica que qualquer reorganização logística será acompanhada por mecanismos de vigilância e contenção. A coexistência entre um eixo econômico voltado à Ásia e um eixo militar vinculado a Washington projeta para o continente uma dinâmica de equilíbrio instável, na qual a soberania passa a depender da capacidade de articular essas forças sem subordinação plena a nenhuma delas.

Para o Brasil e os demais países da região, o desdobramento dessa disputa definirá não apenas rotas comerciais, mas o grau de autonomia possível no século XXI. A integração sul-americana deixa de ser um projeto exclusivamente político e passa a depender do controle efetivo sobre infraestrutura, recursos naturais e sistemas logísticos.

O Peru, nesse contexto, não é apenas um caso nacional. É o ponto onde se antecipa o futuro da região. Um futuro em que soberania não será medida por declarações formais, mas pela capacidade de controlar portos, minas, corredores e sistemas de defesa. A batalha pelo Peru começou porque a disputa deixou de ser abstrata. Ela passou a ser travada no território, na matéria e nas decisões que definem quem controla a circulação da riqueza no continente.

Artigo publicado originalmente em <código aberto>