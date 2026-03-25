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      Henrique Pinheiro

      Henrique Pinheiro é economista e executivo do mercado financeiro com mais de quatro décadas de atuação no Brasil e no exterior. Trabalhou em instituições como Merrill Lynch e Wells Fargo, e atualmente atua na Bolton Global Capital, em Miami. É autor de Crônicas de um Mercado sem Pudor e produtor do documentário Terra Revolta: João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária.

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        A conta chegou: Globo depende de publicidade e vê seu mundo encolher

        Dependência extrema do mercado anunciante, queda do lucro e erosão das receitas recorrentes mostram que o desafio já não é competir, é sobreviver a mudanças

        César Tralli e Renata Vasconcellos (Foto: Reprodução/TV Globo)

        O balanço de 2025 da Globo, divulgado em março de 2026, desmonta a narrativa de solidez e revela uma empresa pressionada por transformações estruturais profundas.

        A receita líquida chegou a cerca de R$ 18,3 bilhões, mas o crescimento não veio do dinamismo do negócio principal. Veio da compra da Eletromidia, empresa de publicidade urbana fora do núcleo histórico da companhia. Sem essa aquisição, a receita teria ficado próxima de R$ 16,7 bilhões, sinal de avanço orgânico fraco.

        Não é expansão — é compensação.

        O ponto mais alarmante é a dependência da publicidade, responsável por aproximadamente 70% das receitas, ultrapassando 72% no último trimestre. Trata-se de uma concentração típica de empresas vulneráveis ao ciclo econômico e à migração de anunciantes para plataformas digitais globais.

        Uma empresa com esse nível de dependência inevitavelmente precisa considerar os interesses de quem financia sua operação. Quando quase 70% da receita vem da publicidade, a independência editorial fica condicionada ao humor do mercado anunciante. Quem paga tende a ter voz — mesmo que não apareça.

        Enquanto isso, as receitas de assinaturas e conteúdo caíram para cerca de 29%, refletindo o colapso gradual da TV por assinatura e a perda de relevância das fontes recorrentes de renda. O que antes era previsível tornou-se instável.

        O Globo Play cresce em usuários, mas não em rentabilidade. Muitos acessos vêm via operadoras, em pacotes de preço fixo que comprimem a receita por cliente. É a armadilha do streaming: audiência alta, retorno financeiro incerto e custos elevados de produção.

        O lucro líquido caiu cerca de 27% em relação a 2024, para aproximadamente R$ 1,46 bilhão, mesmo com receita maior. Ou seja, vende mais e ganha menos. As despesas aumentaram, pressionadas pela integração de novos negócios e pelo custo crescente de conteúdo.

        O caixa encolheu cerca de 30%, impactado pelo pagamento antecipado de bônus de dívida externa. Reduz endividamento, mas também reduz a margem de manobra num ambiente de competição tecnológica feroz.

        Ao mesmo tempo, a TV por assinatura continua derretendo e a televisão aberta perde audiência e centralidade cultural. O público migra para plataformas digitais, redes sociais e consumo sob demanda, onde a Globo disputa atenção com empresas globais de escala incomparável.

        O antigo monopólio da narrativa nacional se dissolveu.

        A empresa que por décadas definiu o que o Brasil assistia agora precisa disputar segundos de atenção em um feed infinito. Não há fidelidade, apenas algoritmo.

        Os números mostram que o crescimento recente depende mais de aquisições e publicidade do que de um motor próprio de expansão. O modelo que sustentou a hegemonia da televisão aberta já não sustenta o futuro.

        A Globo não está à beira da insolvência. Está diante de algo mais difícil: a obsolescência gradual de seu modelo de negócios.

        Gigantes raramente caem de uma vez. Encolhem aos poucos, enquanto o mundo muda ao redor.

        E, na economia da atenção, perder relevância é perder poder — mesmo que o faturamento ainda seja bilionário.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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