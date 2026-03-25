Marcia Tiburi: “Mídia alternativa derrotou a Globo no caso do Power Point”

247 - A reação das redes sociais e dos veículos independentes impediu que o “Power Point” exibido pela Globo se firmasse como narrativa dominante sobre o caso envolvendo Daniel Vorcaro. Essa é a avaliação da filósofa Marcia Tiburi, que apontou uma resposta rápida da mídia alternativa para contestar a leitura apresentada e recolocar em circulação outras conexões políticas, econômicas e midiáticas ligadas ao episódio.

Em entrevista ao Boa Noite 247, Marcia Tiburi afirmou que o material não produziu o efeito esperado justamente porque encontrou resistência imediata no ambiente digital. “Não deu certo porque existem as redes sociais e toda uma mídia alternativa que se pronunciou”, disse. Em seguida, acrescentou: “Vários grupos e vários veículos fizeram o PowerPoint que precisava ser feito, o verdadeiro PowerPoint, mostrando os sujeitos que têm relação direta com a questão do Vorcaro”.

Na avaliação da filósofa, o episódio mostrou que já não é mais possível impor uma versão única dos fatos sem enfrentar contestação pública. Para ela, a circulação de respostas nas redes desmontou a tentativa de conduzir a interpretação do caso por meio de uma apresentação que, em sua leitura, não correspondia à gravidade do que está em discussão. “Que coisa grotesca, não é? Porque isso fere a nossa inteligência”, afirmou.

Marcia Tiburi observou que a repercussão do caso ultrapassou círculos restritos e ganhou tração ao longo do fim de semana, o que, segundo ela, ajudou a enfraquecer a narrativa original. Em vez de encerrar o debate, o “Power Point” acabou abrindo espaço para uma nova onda de questionamentos e para a produção de conteúdo crítico em torno do caso.

Ao comentar o alcance dessa reação, a filósofa disse que o episódio não pode ser tratado apenas como uma disputa de versões superficiais ou como um espetáculo de ocasião. Segundo ela, o centro da questão envolve o desvio de recursos que pertenciam a trabalhadores e futuros aposentados. “Quando a gente olha com atenção, pensa no horror que é ver pessoas que tiveram coragem de esvaziar fundos de gente trabalhadora, de gente pobre, de pessoas que contavam com esse dinheiro para se aposentar no futuro”, declarou.

Na entrevista, Tiburi afirmou que esse tipo de caso exige a retomada de um debate mais direto sobre ética. “Nós precisamos voltar a falar de ética na política e de ética na vida cotidiana”, disse. Para ela, o escândalo não se resume às figuras públicas envolvidas, mas também ao contraste entre a origem social dos recursos e o padrão de consumo associado aos denunciados.

Ao desenvolver esse ponto, a filósofa foi enfática ao descrever a dimensão moral do caso. “É gente que roubou de gente pobre para comprar roupa de marca, relógio de marca, carro de marca, champanhe de marca”, afirmou. Na leitura dela, essa contradição ajuda a explicar por que o caso provocou tanta indignação e por que a reação à narrativa televisiva ganhou força com rapidez.

Marcia Tiburi também sustentou que a resposta da mídia alternativa não se limitou a criticar uma peça de comunicação específica. Segundo ela, o que se viu foi uma tentativa de reorganizar o debate público, recolocando no centro personagens, relações e interesses que, em sua avaliação, haviam sido deixados de lado. Nesse sentido, o episódio revelou uma disputa mais ampla sobre quem define a interpretação dos fatos em momentos de crise.

Para a filósofa, a força dessa reação mostrou que há hoje um campo consolidado de comunicação capaz de enfrentar enquadramentos tradicionais e produzir uma leitura própria dos acontecimentos. Foi isso, segundo ela, que impediu que o “Power Point” se convertesse em verdade inconteste. Em sua síntese, o caso demonstrou que a denúncia pública já não depende apenas dos grandes veículos, mas também da capacidade de resposta de redes e plataformas independentes.