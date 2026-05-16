A covardia da Folha para esconder o estrago de Vorcaro na extrema direita

Prestem atenção ao truque sujo da Folha. A pesquisa divulgada nesse sábado, que dá empate de 45% entre Lula e Flávio Bolsonaro, foi realizada, como a própria Folha destaca, quase como desculpa, até quarta-feira.

Essa é a ressalva que está no segundo parágrafo do texto da manchete: “O levantamento foi realizado na terça (12) e na quarta-feira (13). A maioria das entrevistas foi feita antes da revelação, pelo site Intercept Brasil, das conversas entre o filho de Jair Bolsonaro (PL) e o então dono do Banco Master”.

O vazamento das conversas pelo Intercept aconteceu no início da tarde de quarta. A pesquisa do Datafolha é feita geralmente até quinta-feira. A anterior foi feita entre 7 e 9 de abril. O dia 9 foi uma quinta.

Por que desta vez não abrangeu também esse dia da semana, exatamente o dia seguinte ao da bomba que abalou as estruturas do fascismo e ameaça sepultar a candidatura do filho ungido?

Por que desta vez a0 Folha não realizou pesquisas na quinta? Por que uma pesquisa feita na terça e na quarta só foi divulgada no sábado?

A Folha teve quarta, quinta e sexta-feira, mais a manhã de sábado, para mexer na panela da pesquisa e aparecer com esse empate. Surpreende? Não. Porque, claro, não pega a quinta-feira.

A Folha terá de explicar por que fez uma pesquisa fechada na quarta e guardou até agora, para manchetear esse empate. É jogo sujo, na avaliação de qualquer foca. Qual o valor jornalístico dessa pesquisa? Zero.

Temos um fato novo que não aparece na pesquisa, porque a Folha se negou a ir em frente e pesquisar também na quinta-feira e até na sexta. A Folha foi covarde.