A derrota da extrema-direita na batalha contra o fim da escala 6x1

Descompostura, descontrole, mentiras e mais mentiras, desespero. Assim se comportou a extrema-direita na Câmara dos Deputados durante a tramitação do fim da escala 6x1. Foi um espetáculo tão grotesco e de tão mau gosto que conseguiu superar até as expectativas mais bizarras. Eu realmente pensei que já havia visto de tudo na política brasileira.

E, para quem ainda não está entendendo do que estou falando, permita-me uma explicação. O debate sobre a redução da jornada de trabalho virou um retrato político do país. De um lado, estavam a classe trabalhadora, as entidades sindicais e os políticos progressistas. Do outro, uma extrema-direita acuada, contraditória e disposta a qualquer artimanha para não sair humilhada, derrotada e desmoralizada, como aconteceu ao longo de toda a apreciação da matéria.

O primeiro movimento foi impedir que a proposta sequer avançasse. Em fevereiro, dirigentes do PL e do União Brasil deixaram claro que a estratégia era barrar a PEC antes que ela chegasse ao plenário. O próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou, em reunião com empresários, que seu partido trabalharia para “segurar” o fim da escala 6x1 a todo custo. Como sabia que a sociedade apoiava massivamente a medida, e também conhecia o impacto eleitoral da matéria, a única saída encontrada por ele e seus aliados foi tentar impedir que os parlamentares se vissem obrigados a assumir publicamente uma posição contrária à vontade popular.

Era cálculo político acima da dignidade humana. Sempre foi sobre isso.

Depois, quando perceberam que a pressão social era forte demais para simplesmente enterrar a proposta, veio uma nova manobra, descaracterizar completamente o projeto. Surgiram emendas propondo uma “transição” de dez anos, empurrando o fim da escala 6x1 para 2036. Uma década. Como se a trabalhadora ou o trabalhador brasileiro pudesse esperar mais dez anos para ter direito ao mínimo de descanso.

Mas talvez o momento mais revelador tenha sido a proposta que abria caminho para jornadas de até 52 horas semanais. Em pleno debate sobre redução da carga de trabalho, setores do Congresso ligados à extrema-direita conseguiram apresentar uma emenda que permitia aumentar a jornada em até 30%. Qual a lógica disso? Não queriam se poupar do desgaste? Então, por que esse tiro no próprio pé? Nem Freud explica.

E não parou por aí. As mesmas emendas ainda propunham redução da alíquota do FGTS, isenção de contribuição patronal ao INSS e mais flexibilizações nas relações trabalhistas. Ou seja, trabalhadores e trabalhadoras perderiam proteção, empregadores seriam anistiados e a exploração da mão de obra operária seguiria desenfreada. Tudo isso embalado no discurso demagogo de “equilíbrio econômico”.

Mas quando a derrota bateu na porta, entrou em cena a velha artimanha da obstrução parlamentar. Pedido de vista. Atraso na votação. Tentativa de esfriar o debate e reduzir a pressão popular. Não era mais uma disputa de mérito. Era uma operação para ganhar tempo e reorganizar a resistência conservadora. Mas a pressão social continuou crescendo.

Quando a aprovação do parecer na Comissão Especial já parecia inevitável, setores da direita partiram para uma cartada tão desesperada quanto absurda. Depois de meses sabotando a redução da jornada de trabalho, passaram subitamente a posar de defensores da classe trabalhadora e começaram a exigir a implementação imediata da escala 4x3, sem qualquer período de transição.

A manobra era transparente. A ideia “genial” consistia em tentar vender para a opinião pública a narrativa de que a extrema-direita queria uma jornada ainda menor, enquanto a esquerda estaria impedindo o avanço. Nessa lógica delirante, os parlamentares do campo progressista, que haviam construído a proposta com responsabilidade, diálogo social e escuta dos setores envolvidos, se sentiriam pressionados a aceitar uma mudança improvisada e irresponsável, atrasando toda a tramitação. Ou, caso rejeitassem a manobra, seriam apresentados artificialmente como os verdadeiros obstáculos para a redução da jornada.

Foi uma tentativa infantil de inverter os papéis no último minuto. Mas havia um problema incontornável para esse plano “infalível”, todo o país acompanhou quem passou meses tentando barrar, atrasar e descaracterizar o fim da escala 6x1. Novamente, o tiro saiu pela culatra.

Na reta final, o discurso desesperado foi tentar convencer, já em Plenário, os deputados que não apoiavam a reeleição do presidente Lula a votarem contra a redução da escala. Segundo parlamentares do PL, um voto pelo fim da 6x1 seria um voto de apoio à reeleição presidencial. Em outras palavras, a lógica era de que “quem não vota em Lula, não vota pelo fim da 6x1”. Mas essa também não passou de mais uma estratégia furada, orquestrada por articuladores de quinta categoria, que nunca legislaram de verdade em seus mandatos conquistados graças à desinformação e a vídeos falsos nas redes sociais.

Portanto, a derrota da escala 6x1 na Câmara foi também uma imensa e significativa derrota política e moral da extrema direita brasileira. A proposta de redução da jornada sobreviveu à sabotagem, atravessou o bloqueio, resistiu às emendas de precarização e venceu as manobras daqueles que, historicamente, sempre estiveram ao lado das formas mais brutais de exploração do trabalho.

Derrotar a escala 6x1 representa a derrota de uma visão de país que privilegia uma minoria à custa da vida, do suor e das lágrimas do povo pobre e trabalhador.

O país inteiro assistiu. Agora todos e todas sabem quem defende os interesses da elite e quem permanece ao lado da maioria brasileira, da gente que vive do próprio esforço. As eleições estão chegando, e essa conta não pode ser esquecida.

Quem esteve ao nosso lado, ao lado da classe trabalhadora, será lembrado. Quem nos traiu, jamais será esquecido.

Quem não votou, não volta. Cumpriremos a promessa.