A escalada do autoritarismo e o erro da esquerda

Faz uma semana que Sobral, a cidade natal de Belchior, foi palco de uma cena chocante na escalada do milicianato e autoritarismo que assola nosso país. O Comandante da Força Nacional enviada ao Ceará disse em determinado momento de seu discurso que os policiais militares amotinados eram gigantes, monstros e corajosos.

Os mesmos policiais encapuzados e armados, que haviam obrigado os comerciantes a fecharem suas lojas, após rondarem a cidade em seus carros oficiais, com sirenes ligadas e soando com insistência, gesticulando nervosos pelas ruas do centro. As pessoas viveram momentos de pânico, pensando que era um arrastão de bandidos. Só depois entenderam que era a própria polícia, quando escutaram as notícias pela rádio.

Os mesmos policiais encapuzados e armados que tentaram assassinar o Senador da República Cid Gomes, que levou dois tiros no tórax ao tentar entrar com uma retroescavadeira em um dos batalhões ocupados. Um ato que foi reprovado por muitos, mas que deveria ter sido visto como uma ação de extrema coragem, uma tentativa louvável de combater os milicianos que tanto ameaçam nossa liberdade e o Estado Democrático de Direito.

Policiais em uma greve ilegal, um clássico motim. Vale lembrar que a Constituição Federal proíbe a greve de policiais militares, pelo caráter essencial de sua atividade e por portarem armas. Na verdade, esses homens são criminosos que foram chamados de gigantes, monstros e corajosos. Gigantes em seus crimes. Monstros de verdade. Corajosos jamais. Um discurso que demonstra como esse governo pretende lidar com os milicianos. Um recado velado aos demais Estados, aos demais governadores. Um recado ao país inteiro, se é que alguém ainda duvidada das reais intenções dessa quadrilha.

Bolsonaro é enérgico ao defender o excludente de ilicitude, que pode considerar atos de policiais em serviço como sendo legítima defesa. A proposta é vista por especialistas como uma licença para matar. Suas ideias são latentes no setor mais radicalizado dos policiais amotinados cearenses. Dizer que a tentativa de assassinato do Senador Cid Gomes foi legítima defesa ofende a nossa inteligência, agride ainda mais um povo que não aguenta mais tantos desmandos, tanta baixaria. Os autores dos disparos tentaram assassinar um Senador da República e merecem o rigor da justiça. Não a justiça que é amiga dos amigos e inimiga dos adversários. Uma justiça de verdade, aquela que deveria ser cega e não caolha.

Aí chegamos ao ponto de criticar mais uma vez a esquerda brasileira, o ex-presidente Lula, o PT e tantos outros políticos e partidos ditos de esquerda. Todos erram ao deixar que um processo de Impeachment seja protocolado primeiro pelas mãos do Deputado Federal Alexandre Frota, ex-bolsonarista e na melhor das hipóteses, um político de direita. Eles perdem o bonde da história, a tempestividade da ação, as rédeas da oposição a esse desgoverno de extrema-direita. É lamentável que seja assim, mas que o processo seja protocolado de qualquer forma.

É preciso mostrar para 210 milhões de brasileiros que ninguém está acima das leis. O exemplo vem de cima e é preciso mostrar que crimes são punidos, independente de quem seja o autor. Se forem policiais do Ceará, que paguem o preço. Se for o Presidente da República no exercício do cargo, cometendo crimes de responsabilidade, que também pague o preço. A desculpa de que o povo não está nas ruas, de que o Presidente da Câmara não vai colocar o pedido em votação, de que o Vice-Presidente Mourão se tornaria o Presidente, etc, nada disso justifica a passividade adotada por nossa esquerda. Impeachment primeiro e força para lutar contra o que vier depois, mesmo que seja uma clássica ditadura militar que tanto conhecemos.